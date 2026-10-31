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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم.. قطع المياه عن عدد من قرى ملوى بالمنيا بسبب أعمال الصيانة

قطع المياه في مناطق بملوي
قطع المياه في مناطق بملوي
ايمن رياض

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، عن قطع المياه عن عدد من قرى مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا اليوم "السبت" وذلك لإجراء أعمال غسيل وصيانة بمحطة مياة البرشا.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف فى بيان لها انه سيتم قطع المياه عن القرى من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 عصرا، بقرى البرشا ونزلة البرشا والصحراء القبلية،  وذلك لقيام الشركة باعمال  صيانة محطة مياه البرشا بمركز ملوى.

وأشارت إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب مجانا للمواطنين فى المناطق المتأثرة بانقطاع المياه.

وناشد البيان  المواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي المستشفيات، والمؤسسات الحيوية بتوفير مستلزملتهم من المياه لحين عودة المياه، وكذلك تخصيص رقم تليفون للطوارى لاستقبال شكاوى المواطنين خلال فترة الإنقطاع

المنيا ملوى مياة الشرب الصيانه

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