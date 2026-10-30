المنيا : افتتاح مسجدين بعزبة علي حسن وقرية سفاي في أبوقرقاص

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، افتتاح مسجدين بمركز أبوقرقاص اليوم الجمعة، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لبناء وتجديد وإحلال وصيانة المساجد، وتهيئة بيوت الله لاستقبال المصلين وإقامة الشعائر الدينية.

وشملت الافتتاحات مسجد التقوى بعزبة علي حسن عرب كفر لبس، التابعة لإدارة أوقاف بني عبيد بمركز أبوقرقاص، بحضور الشيخ برهام خفاجي، مدير الإدارة، ورئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي نزلة أسمنت، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وجموع من المصلين.

كما تم افتتاح مسجد الفتح بعزبة الأوقاف بقرية سفاي، التابعة لإدارة أوقاف أبوقرقاص، بحضور الشيخ طارق الجارحي، مدير الإدارة، وعدد من المفتشين والأئمة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وأهالي القرية والقرى المجاورة.

واوضح الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن افتتاح المسجدين يأتي ضمن خطة الوزارة للتوسع في إعمار المساجد، من خلال إنشاء مساجد جديدة وتجديد وتأهيل القائم منها، بما يوفر للمصلين بيئة مناسبة لأداء العبادات، ويسهم في نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية.