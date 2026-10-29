محافظ المنيا: مشروعات التمكين الاقتصادي توفر مصادر دخلٍ مستدامة للأسر المستفيدة

فى إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية بقرية منير مهيدي بمركز سمالوط، شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تسليم 35 رأس ماشية للأسر المستفيدة، ضمن المشروع الذي تنفذه جمعية الأورمان بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة في شركات «بتروتريد» و«فجر» و«صيانكو»، بهدف دعم التمكين الاقتصادي ومساعدة الأسر على إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة توفر لها مصادر دخل متجددة.

وأكد المحافظ أن تسليم رؤوس الماشية يمثل امتدادًا لجهود دعم الأسر الأولى بالرعاية، من خلال الجمع بين توفير السكن الملائم وخلق فرص لتحسين الدخل، بما يساعد الأسر على تلبية احتياجاتها وتحقيق مزيد من الاستقرار المعيشي، مشيدًا بالتعاون بين جمعية الأورمان وشركات قطاع البترول في تنفيذ المبادرات التنموية التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للمواطنين.

وأشار كدواني إلى أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تمثل نموذجًا للتكامل في تنفيذ مشروعات التنمية، التي لا تقتصر على تلبية الاحتياجات الأساسية، بل تمتد إلى دعم القدرات الإنتاجية للأسر وتوفير فرص اقتصادية تساعدها على تحسين مستوى معيشتها، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ومخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026.

وأكد المحافظ استمرار جهود المحافظة في تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية، وتوسيع نطاق المبادرات الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في إحداث أثر ملموس ومستدام في حياة المواطنين بمختلف قرى ومراكز المنيا.

التمكين الإقتصادي

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تسليم رؤوس الماشية يأتي ضمن جهود الجمعية لدعم التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة، ومساعدتها على إقامة مشروعات صغيرة وتوفير مصادر دخل متجددة، مؤكدًا استمرار التعاون مع مؤسسات الدولة وشركاء التنمية لتنفيذ مشروعات تسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار للأسر الأولى بالرعاية.

