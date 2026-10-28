مجلس الوزراء يوافق على إصدار عملة تذكارية احتفاءً باليوبيل الذهبي لجامعة المنيا

اعلنت جامعة المنيا ، ان مجلس الوزراء وافق على إصدار عملة تذكارية، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء جامعة المنيا، ومرور 50 عامًا على تأسيسها عام 1976 ومسيرتها الممتدة في دعم التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع بمحافظة المنيا وإقليم شمال الصعيد.

وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة ، أن الموافقة على إصدار العملة التذكارية تمثل تقديرًا وطنيًا لمسيرة الجامعة الممتدة على مدار نصف قرن، وما شهدته من تطور في منظومتها التعليمية والبحثية، وما قدمته من إسهامات في إعداد الكوادر العلمية والمهنية المؤهلة، ودعم جهود التنمية في صعيد مصر.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذه الخطوة تحمل دلالة رمزية وتاريخية مهمة، إذ توثق مرحلة بارزة من تاريخ الجامعة، وتعكس اهتمام الدولة المصرية بتخليد مسيرة مؤسساتها العلمية العريقة، وإبراز ما تمثله من قيمة معرفية وحضارية، ودورها في بناء أجيال قادرة على مواكبة متطلبات التنمية والتطور العلمي.

وأشار إلى أن الاحتفال باليوبيل الذهبي لا يقتصر على استحضار 50 عامًا من الإنجازات، بل يمثل انطلاقة نحو مرحلة جديدة من العمل والتطوير، تستهدف تعزيز جودة العملية التعليمية، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتوسيع الشراكات الأكاديمية، وتعظيم دور الجامعة في خدمة المجتمع، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

