كندة علوش تتصدر التريند بعد انتهاء عرض «خمسين خمسين».. والجمهور يطالب بجزء ثانٍ

تصدر مسلسل «خمسين خمسين» محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب عرض الحلقتين الأخيرتين من العمل، الذي تقوم ببطولته النجمة كندة علوش، وسط تفاعل واسع من الجمهور ومطالبات بتقديم جزء ثانٍ، بعد النجاح الذي حققه المسلسل منذ انطلاق عرضه عبر منصة «يانغو بلاي».

وعبّرت كندة علوش عن سعادتها بردود الأفعال التي حققها العمل، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»: «اليوم عرض آخر حلقتين من مسلسل خمسين خمسين، القريب جدًا من قلبي بكل تفاصيله، واللي استمتعت جدًا برحلة تصويره وعرضه وبرفقة كل صُنّاعه.. سعيدة جدًا بردود الأفعال الرائعة اللي جاتلي عن المسلسل طول مدة عرضه والمحبة الكبيرة اللي الناس قابلتني بيها».

وكانت كندة علوش قد تحدثت، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، عن سعادتها بالتعاون مع مجموعة من النجوم الشباب في المسلسل، مشيرة إلى ردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها عقب عرض الحلقات.

ويجمع مسلسل «50/50» بين الدراما والتشويق والكوميديا والأكشن، في إطار درامي مكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته إلى جانب كندة علوش كل من معتز هشام، وياسمينا العبد، وحمزة دياب، وانتصار، وحازم إيهاب، وعدد آخر من الفنانين.

المسلسل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج أحمد عبد الوهاب، وإنتاج سالي والي، ومن إنتاج شركة S Production

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