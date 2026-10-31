تحت شعار «القاهرة تعزف».. انطلاق مهرجان القاهرة للموسيقى 5 نوفمبر

أعلن الموسيقار عمرو صلاح انطلاق فعاليات الدورة الثامنة عشرة من مهرجان القاهرة للموسيقى يوم 5 نوفمبر المقبل، تحت شعار «القاهرة تعزف»، بمشاركة مجموعة متنوعة من العروض والفعاليات الموسيقية.

وقال عمرو صلاح خلال برنامج صباح البلد، المذاع على قناة “صدى البلد” إن المهرجان يتميز بتنوع محتواه الفني، حيث يضم مختلف المراحل والأنماط الموسيقية، بما يتيح للجمهور فرصة الاستمتاع بتجارب موسيقية متعددة، ويعكس تنوع المشهد الموسيقي.

وأضاف أن الدورة الجديدة تستهدف تقديم محتوى فني متنوع يجمع بين الأذواق والاهتمامات الموسيقية المختلفة، في إطار الاحتفاء بالموسيقى وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للتفاعل مع مختلف أشكالها.