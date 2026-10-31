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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيهاب توفيق يكشف لـ صدى البلد سبب الغياب عن مهرجان الموسيقى العربية | فيديو

الفنان إيهاب توفيق
الفنان إيهاب توفيق
أوركيد سامي

أعرب النجم إيهاب توفيق عن سعادته بمشاركته في مهرجان الفسطاط الشتوي، مؤكدًا اعتزازه بالتواجد في هذا الحدث الفني، وما شهده حفله من حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت مع الأغاني التي قدمها.

وقال إيهاب توفيق، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد»، إنه سعيد بالتفاعل المستمر من الجمهور طوال الحفل، مشيرًا إلى أن مشاركة الجمهور له الغناء وتجاوبه مع مختلف الأغنيات أضفيا أجواءً مميزة على الأمسية.

وعن سبب عدم مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية هذا العام، أوضح إيهاب توفيق أنه تلقى تواصلًا بشأن تحديد موعد للمشاركة، إلا أن الموعد المقترح تزامن مع ارتباط فني سابق كان قد اتفق عليه، وهو ما صعّب إمكانية تنسيق المواعيد.

وأكد أن غيابه عن المهرجان هذا العام يرجع إلى ارتباطاته الفنية المسبقة، متمنيًا و أنه سعيد بمهرجان الموسيقى العربية و يقدمة كل عام من ابداع 

https://youtube.com/shorts/Ti2R-34B_uw?si=ClfVjOaet4SN8L0R

الفنان إيهاب توفيق اخبار الفن نجوم الفن

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