فصيل عراقي يحذر الأمريكيين: إياكم وضرب إيران

حذر فصيل عراقي مسلح الولايات المتحدة من استخدام المجال الجوي العراقي لمهاجمة إيران.

يقود حركة أنصار الله العوفية حيدر الغراوي، وهو عضو بارز في إطار التنسيق.

وحذرت الحركة من أن استخدام العراق لمهاجمة إيران "سيُنظر إليه على أنه انتهاك يطالب الفصيل بالرد على الولايات المتحدة".

وقال المتحدث باسم الفصيل علي الفتلاوي إن الفصيل سيبقى على الحياد طالما لم يتم استخدام العراق كمنطلق لمهاجمة أي دولة مجاورة.

وقال، بحسب وكالة شفق نيوز، إنه يطالب واشنطن بالامتناع عن انتهاك المجال الجوي العراقي.

وحذر قائلاً: "إن أي انتهاك للسيادة العراقية سيقابل برد من الفصيل".

وقالت ما تسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" إنها سجلت عشرات الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الجوية الأمريكية للمجال الجوي العراقي في الأيام الأخيرة.

وأضاف الفتلاوي أن الفصيل لم يسلم أسلحته للدولة، قائلاً إن قرار الحكومة حدد الموعد النهائي "لتنظيم الأسلحة" وليس "تسليمها" حتى يونيو 2027.

وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد حذر في أوائل أكتوبر الإطار من عدم الالتزام .