تحركات لنقل مباراة الزمالك والإفريقي التونسي إلى استاد القاهرة | خاص

تكثف إدارة نادي الزمالك اتصالاتها خلال الفترة الحالية مع مسؤولي استاد القاهرة الدولي، من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح بإقامة مواجهة الفريق أمام الإفريقي التونسي على أرضية الملعب، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الإفريقي التونسي في السادسة مساء السبت 28 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة القارية.

وشهدت الساعات الماضية تواصلًا بين وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة استاد القاهرة، ومسؤولي القلعة البيضاء، لمناقشة إمكانية استضافة المباراة والعمل على حل العقبات التي قد تحول دون إقامتها على الاستاد.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة، في ظل المباحثات المستمرة بين الجانبين لتوفير الظروف المناسبة لاستضافة المواجهة على استاد القاهرة.

وكانت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا قد وضعت الزمالك في المجموعة الثانية، إلى جانب يانج أفريكانز التنزاني ومولودية الجزائر والإفريقي التونسي.

وحجز الفريق الأبيض مقعده في دور المجموعات بعدما تخطى الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الثاني، بالفوز عليه بهدف دون مقابل في مباراتي الذهاب والإياب.