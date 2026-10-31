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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس: ارتفاع الحرارة 5 درجات ثم انخفاض مفاجئ نهاية الأسبوع

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تغيرات جديدة في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة بصورة مؤقتة تصل إلى 5 درجات مئوية، قبل أن تعود درجات الحرارة للانخفاض مجددًا مع نهاية الأسبوع المقبل، وسط تحذيرات من الانخداع بالأجواء الدافئة خلال ساعات النهار وفقاً لما ذكره برنامج صباح البلد.

ومن المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى ارتفاعًا في درجات الحرارة يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، لتسجل العظمى 32 درجة مئوية خلال ساعات النهار، مقارنة بالأجواء التي تشهدها البلاد حاليًا، على أن يعقب هذا الارتفاع تغير جديد في الأحوال الجوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

موعد ارتفاع درجات الحرارة في مصر

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، يبدأ ارتفاع درجات الحرارة يوم الاثنين المقبل، الموافق 2 نوفمبر، وتصل الزيادة إلى نحو 5 درجات مئوية، حيث تسجل القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

وأوضحت التوقعات أن هذا الارتفاع مؤقت، ولا يعكس انتهاء الأجواء الباردة التي بدأت تظهر خلال هذه الفترة من العام، إذ من المنتظر أن تشهد البلاد انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة اعتبارًا من نهاية الأسبوع المقبل.

الأرصاد تحذر من الانخداع بارتفاع الحرارة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، مؤكدة أن الأجواء ستظل متقلبة، مع استمرار ظهور نسمات باردة خلال فترات الصباح الباكر والليل المتأخر.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المواطنين عليهم مراعاة التغيرات في درجات الحرارة بين النهار والليل، خاصة مع الانتقال التدريجي من فصل الصيف إلى الشتاء.

ونصح شاهين المواطنين باصطحاب جاكيت خفيف عند الخروج خلال ساعات الليل أو الصباح الباكر، لتجنب التعرض لنزلات البرد الحادة نتيجة اختلاف درجات الحرارة على مدار اليوم.

حالة الطقس غدًا السبت 31 أكتوبر 2026

وبشأن حالة الطقس غدًا السبت، حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت التوقعات إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

فرص سقوط الأمطار غدًا

وتوقعت الهيئة وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30%، على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية.

ومن المنتظر أن تسقط الأمطار على فترات متقطعة، وفقًا للتوقعات المعلنة، بالتزامن مع استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.

نصائح الأرصاد للمواطنين خلال الأيام المقبلة

وفي ظل التغيرات المتوقعة في حالة الطقس، شددت الأرصاد على ضرورة عدم الاعتماد على ارتفاع درجات الحرارة نهارًا في تحديد الملابس المناسبة، مع مراعاة برودة الأجواء خلال الليل والصباح الباكر.

كما يُنصح قائدو السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة المائية، خاصة على الطرق التي قد تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية الأفقية.

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