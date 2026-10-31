لأسباب تتعلق بالأمن.. إدارة ترامب تعتزم ترحيل بعض المهاجرين الأفغان

أفاد مسؤول أمريكي وتحالف من المحاربين القدامى وجماعات المناصرة الجمعة بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم ترحيل بعض المهاجرين الأفغان إلى أفغانستان.
ترحيل المهاجرين
قال شون فانديفير، رئيس منظمة أفغان إيفاك، إن عددا ممن يواجهون الترحيل فروا من أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في 2021 وانسحاب القوات الأمريكية.
أضاف فانديفير أن بعض الذين يواجهون الترحيل هم "إخوة وأبناء رجال خدموا إلى جانب القوات الأمريكية، وهي عائلات لدى طالبان بالفعل كل الأسباب لاستهدافها".
وذكرت نيويورك تايمز أن من المتوقع ترحيل أكثر من 150 مهاجرا أفغانيا في واحدة من أكبر عمليات الترحيل الفردية للأفغان.
وأفادت الصحيفة بأن الإدارة احتجزت عشرات المهاجرين الأفغان في لويزيانا وتخطط لترحيلهم، مشيرة إلى أن الرحلة الجوية الأولى من المتوقع أن تقلع في وقت قريب ربما يوم الاثنين.
وقال مسؤول أمريكي إن عمليات الترحيل ستتم عبر باكستان. ولا تستطيع واشنطن ترتيب عمليات الترحيل إلى أفغانستان مباشرة لعدم وجود علاقات دبلوماسية مع طالبان.
ويقول ترامب إن حملته الصارمة ضد الهجرة وعمليات الترحيل تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي.
ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن هذه الإجراءات الصارمة تنتهك الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير، وخلقت بيئة غير آمنة للأقليات، التي عبرت عن قلقها بشأن التنميط العنصري.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إنها لن تؤكد عمليات الترحيل المستقبلية، مشيرة إلى أسباب تتعلق بأمن العمليات.