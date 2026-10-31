لأسباب تتعلق بالأمن.. إدارة ترامب تعتزم ترحيل بعض المهاجرين الأفغان

أفاد مسؤول أمريكي وتحالف من المحاربين القدامى وجماعات المناصرة الجمعة بأن إدارة الرئيس ​دونالد ترامب تعتزم ترحيل بعض المهاجرين الأفغان إلى ‌أفغانستان.

ترحيل المهاجرين

قال شون فانديفير، رئيس منظمة أفغان إيفاك، إن عددا ممن يواجهون الترحيل فروا من أفغانستان بعد استيلاء حركة ​طالبان على السلطة في 2021 وانسحاب القوات الأمريكية.

أضاف ​فانديفير أن بعض الذين يواجهون الترحيل هم "إخوة وأبناء ⁠رجال خدموا إلى جانب القوات الأمريكية، وهي عائلات لدى ​طالبان بالفعل كل الأسباب لاستهدافها".

وذكرت نيويورك تايمز أن من المتوقع ​ترحيل أكثر من 150 مهاجرا أفغانيا في واحدة من أكبر عمليات الترحيل الفردية للأفغان.

وأفادت الصحيفة بأن الإدارة احتجزت عشرات المهاجرين الأفغان في ​لويزيانا وتخطط لترحيلهم، مشيرة إلى أن الرحلة الجوية الأولى ​من المتوقع أن تقلع في وقت قريب ربما يوم الاثنين.

وقال مسؤول أمريكي ‌إن ⁠عمليات الترحيل ستتم عبر باكستان. ولا تستطيع واشنطن ترتيب عمليات الترحيل إلى أفغانستان مباشرة لعدم وجود علاقات دبلوماسية مع طالبان.

ويقول ترامب إن حملته الصارمة ضد الهجرة وعمليات الترحيل ​تهدف إلى تحسين ​الأمن الداخلي.

ويقول ⁠مدافعون عن حقوق الإنسان إن هذه الإجراءات الصارمة تنتهك الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير، ​وخلقت بيئة غير آمنة للأقليات، التي عبرت عن ​قلقها ⁠بشأن التنميط العنصري.



وقالت وزارة الأمن الداخلي إنها لن تؤكد عمليات الترحيل المستقبلية، مشيرة إلى أسباب تتعلق بأمن العمليات.