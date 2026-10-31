عملوا مع الجيش الأمريكي .. أمريكا تطرد المهاجرين الأفغان خارج البلاد

أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأنه من المتوقع أن يتم ترحيل عشرات المهاجرين الأفغان -ربما من بينهم أقارب لأفغان عملوا إلى جانب الجيش الأمريكي- في مطلع الأسبوع المقبل.

وتُظهر وثيقة قضائية خاصة بأحد المهاجرين الأفغان، اطلعت عليها شبكة "إيه بي سي نيوز" ، أن وجهة رحلة الترحيل المقررة الأسبوع المقبل هي باكستان، على أن يتم نقل المرحلين منها لاحقاً إلى أفغانستان.

فيما صرح نشطاء وعائلات لشبكة "إيه بي سي نيوز" بأن مئات المهاجرين الأفغان محتجزون حالياً لدى "إدارة الهجرة والجمارك" في ولاية لويزيانا، وهي الولاية التي تنطلق منها العديد من رحلات الترحيل الدولية.

ومن جانبه ؛ صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة "إيه بي سي نيوز" (ABC News) في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن الوزارة تؤكد مجدداً موقفها القائل بأن "على جميع الدول أن تكون قادرة على إدارة حدودها وعمليات الهجرة الخاصة بها، بما يضمن سلامة مواطنيها وأمنهم وازدهارهم".

وفي بيان له، قال النائب الديمقراطي سكوت بيترز -وهو من الداعمين منذ فترة طويلة للاجئين الأفغان-: "يتم حالياً نقل الأفغان الذين وقفوا إلى جانب القوات الأمريكية -هم وعائلاتهم- سراً على متن طائرات متجهة إلى باكستان، حيث يرجح جداً أن يُدفع بهم لاحقاً إلى داخل أفغانستان التي تسيطر عليها حركة طالبان".

وأضاف: "إذا ما نُفذت رغبة هذه الإدارة، فإننا سنكون بذلك قد ألقينا بحلفائنا المستضعفين في براثن خطر مميت. إن هذا تصرف يتسم بقسوة مطلقة، ولا يمثل قيمنا؛ لذا يجب التراجع عن هذا القرار".