باكستان تعلن مقتل 12 إرهابيا حاولوا التسلل عبر الحدود مع أفغانستان

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم /الأحد/، مقتل 12 إرهابيا خلال محاولتهم التسلل إلى داخل البلاد عبر الحدود مع أفغانستان عند منطقة "كورام".

وأوضح الجيش الباكستاني في بيان أن القوات رصدت تحركات مجموعة من الأفراد حاولوا التسلل إلى البلاد أمس السبت واشتبكت معهم قرب الحدود الدولية؛ ما أدى إلى مقتلهم إضافة إلى مقتل جندي باكستاني خلال الاشتباكات، وذلك حسبما نقلت قناة "سما تي في" الباكستانية.

وتابعت السلطات" أن نقاط أمن أفغانية حدودية أطلقت النيران خلال الاشتباكات، وأدت الاشتباكات إلى مقتل عدد من أفراد قوات الأمن الأفغانية، ولم يرد تعليق فوري من الجانب الأفغاني على الحادث.

وأطلقت قوات الأمن الباكستانية، عملية تطهير أمني بمنطقة الاشتباكات للبحث عن أية مسلحين آخرين والقضاء عليهم، كما تعهدت بالاستمرار في جهودها حتى القضاء على ما وصفته بأنه "الإرهاب المدعوم من الخارج".