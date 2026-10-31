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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رغم غضب الجماهير.. الأهلي يتمسك باستمرار عموتة .. تفاصيل القرار الرسمي

الحسين عموتة
الحسين عموتة
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر قناة «أون سبورت»، الموقف الرسمي للنادي الأهلي بشأن مستقبل المدير الفني الحسين عموتة، في ظل حالة عدم الرضا بين قطاع كبير من الجماهير عن أداء الفريق وشكله خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن إدارة النادي لا تنوي إجراء أي تغيير في الجهاز الفني خلال الوقت الحالي.

وأوضح عبد الجواد أن الموقف الرسمي للأهلي يتضمن 7 نقاط رئيسية، أولها عدم وجود نية لإحداث أي تغيير في الجهاز الفني، باستثناء التعاقد مع محلل أداء مصري، على أن ينضم خلال الأيام القليلة المقبلة، وقبل مواجهة بيراميدز، وربما قبل فترة التوقف الدولي.

وأشار إلى أن المسؤولين عن إدارة ملف كرة القدم بالأهلي يشعرون بالاستياء من أداء الفريق وشكله، مثلهم مثل الجماهير، ويرون أن المسؤولية مشتركة بين الجهاز الفني واللاعبين، في ظل النتائج والمستوى الذي يقدمه الفريق.

وأضاف أن هناك اتجاهًا داخل النادي إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار الفني في المرحلة الحالية، من خلال استمرار الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، حتى يشعر اللاعبون بالمسؤولية، خاصة أن بعض الأصوات داخل إدارة الكرة ترى أن الفريق يحتاج إلى مزيد من الوقت للوصول إلى المستوى المطلوب.

ولفت إلى أن إجراء تغيير في منصب المدير الفني يبدو صعبًا في الوقت الحالي، بالنظر إلى الأرقام التي حققها عموتة منذ توليه المسؤولية، إذ قاد الأهلي في 10 مباريات بمختلف البطولات، حقق خلالها 8 انتصارات وتعادل في مباراتين، دون أن يتعرض لأي هزيمة.

وفيما يتعلق بالاجتماعات داخل النادي، أكد عبد الجواد عدم وجود اجتماعات استثنائية لمناقشة مستقبل الفريق أو الجهاز الفني، سواء بين مسؤولي ملف الكرة أو مع الجهاز الفني، موضحًا أن هناك اجتماعات مستمرة بالفعل لمتابعة أداء الفريق وبحث احتياجاته والتعاقدات المنتظر إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

موقف الأهلي من عموتة حال الخسارة أمام بيراميدز

وتطرق الإعلامي إلى التساؤل الأهم لدى جماهير الأهلي بشأن موقف الإدارة حال تعرض الفريق لنتيجة سلبية أمام بيراميدز، مؤكدًا أن المعلومات المتاحة حتى يوم 30 أكتوبر تشير إلى عدم وجود أي نية لتغيير الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، حتى في حالة الخسارة أمام بيراميدز.

لكنه شدد في الوقت نفسه على أن بعض النتائج والمباريات قد تفرض واقعًا مختلفًا، موضحًا أن ردود الفعل التي قد تحدث عقب بعض المواجهات، سواء من الإدارة أو الجماهير أو الأجواء المحيطة بالنادي بالكامل، قد تكون أكبر من أي قرار إداري.

واختتم عبد الجواد حديثه بالإشارة إلى أن هذه الظروف قد تضع مجلس إدارة الأهلي أمام ضرورة اتخاذ قرارات معينة لمصلحة النادي، وليس بهدف إرضاء مواقع التواصل الاجتماعي أو الاستجابة لضغوط أي طرف، مؤكدًا أن مصلحة الأهلي ستظل العامل الحاسم في أي تحرك مستقبلي.

الإعلامي إبراهيم عبد الجواد الأهلي الحسين عموتة فترة التوقف الدولي

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