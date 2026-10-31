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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات السبت 31- 10- 2026 والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2026، إقامة مجموعة قوية من المباريات في مختلف البطولات المحلية والأوروبية، وسط اهتمام جماهيري كبير بالمواجهات المرتقبة التي تحمل العديد من الإثارة والندية.

وتتصدر مباريات اليوم مواجهة تشيلسي أمام مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى لقاء برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، إلى جانب عدد من المواجهات المهمة في الدوري المصري والتركي.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

تتواصل منافسات الدوري المصري بإقامة 3 مباريات قوية، حيث يلتقي أبو قير للأسمدة مع غزل المحلة في الخامسة مساءً، بينما تقام مباراتان في الثامنة مساءً، تجمع الأولى بين سيراميكا كليوباترا وزد، والثانية بين السويس بتروجت وسموحة.

* أبو قير للأسمدة × غزل المحلة – الساعة 5 مساءً – قناة أون سبورت بلس.
* سيراميكا كليوباترا × زد – الساعة 8 مساءً – قناة أون سبورت.
* السويس بتروجت × سموحة – الساعة 8 مساءً – قناة أون سبورت ماكس.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهات بارزة، أبرزها صدام تشيلسي ومانشستر يونايتد في الثانية والنصف ظهرًا، بينما يخوض مانشستر سيتي مواجهة أمام برايتون في الخامسة مساءً، وتختتم أبرز مباريات اليوم بلقاء أستون فيلا وفولهام في العاشرة مساءً.

* تشيلسي × مانشستر يونايتد – 2:30 ظهرًا – بي إن سبورتس 1.
* بورنموث × ليدز يونايتد – 5 مساءً – بي إن سبورتس 4.
* برينتفورد × نوتنجهام فورست – 5 مساءً – بي إن سبورتس 2.
* كوفنتري سيتي × سندرلاند – 5 مساءً – بي إن سبورتس إكسترا 2.
* هال سيتي × إبسويتش تاون – 5 مساءً – بي إن سبورتس 3.
* مانشستر سيتي × برايتون – 5 مساءً – بي إن سبورتس 1.
* توتنهام هوتسبير × كريستال بالاس – 7:30 مساءً – بي إن سبورتس 1.
* أستون فيلا × فولهام – 10 مساءً – بي إن سبورتس 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار إلى مواجهة برشلونة وديبورتيفو ألافيس، المقرر إقامتها في العاشرة مساءً، فيما يلتقي أتلتيكو مدريد مع ليفانتي في الثالثة عصرًا.

* ليفانتي × أتلتيكو مدريد – 3 عصرًا – بي إن سبورتس 5.
* رايو فاليكانو × سيلتا فيجو – 5:15 مساءً – بي إن سبورتس 5.
* ريال بيتيس × مالاجا – 7:30 مساءً – بي إن سبورتس 2.
* برشلونة × ديبورتيفو ألافيس – 10 مساءً – بي إن سبورتس 2.

مواعيد مباريات الدوري التركي

* إيرزوروم سبور × كوروم بلديسبور – 12:30 ظهرًا.
* كوجالي سبور × ريزة سبور – 3 عصرًا.
* فنربخشة × جوزتيبي – 6 مساءً – بي إن سبورتس إكسترا 4

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