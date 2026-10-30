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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدام الفراعنة يتجدد.. موعد مباراة صلاح ومصطفى محمد في الدوري التركي

محمد صلاح ومصطفى محمد
محمد صلاح ومصطفى محمد
منتصر الرفاعي

تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة خاصة تجمع محمد صلاح نجم طرابزون سبور ومصطفى محمد مهاجم كونيا سبور في الدوري التركي الممتاز موسم 2026-2027 في لقاء يحمل طابعا مصريا مميزا بين اثنين من أبرز نجوم منتخب مصر وسط اختلاف طموحات الفريقين في جدول ترتيب المسابقة.

وتحظى المواجهة باهتمام جماهيري كبير خاصة في ظل التألق اللافت لمحمد صلاح منذ انتقاله إلى طرابزون سبور قادمًا من ليفربول الإنجليزي بعدما نجح في فرض نفسه أحد أبرز نجوم الدوري التركي خلال الأسابيع الأولى من الموسم.

موعد مباراة طرابزون سبور وكونيا سبور

من المقرر أن يلتقي طرابزون سبور مع كونيا سبور يوم الأحد 21 فبراير 2027 على ملعب بابارا بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري التركي الممتاز على أن يحدد توقيت انطلاق المباراة بصورة نهائية وفق جدول المسابقة.

وكانت مواجهة الدور الأول بين الفريقين قد أقيمت يوم 12 سبتمبر الماضي وانتهت بفوز كونيا سبور بهدف دون رد ليبحث طرابزون سبور عن رد الاعتبار في لقاء الإياب.

ترتيب طرابزون سبور وكونيا سبور في الدوري التركي

يحتل طرابزون سبور المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 19 نقطة بعدما خاض 9 مباريات حقق خلالها 6 انتصارات وتعادلا واحدا مقابل خسارتين.

في المقابل يأتي كونيا سبور في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط من 9 مباريات بعدما حقق انتصارين وتعادلين وتلقى 5 هزائم.

ويسعى طرابزون سبور إلى مواصلة المنافسة على المراكز الأولى وتقليص الفارق مع فرق الصدارة، بينما يأمل قونيا سبور في تحسين نتائجه والابتعاد عن المراكز المتأخرة.

محمد صلاح يتألق مع طرابزون سبور بـ8 أهداف

يعيش محمد صلاح حالة من التألق مع طرابزون سبور خلال الموسم الحالي بعدما نجح في تسجيل 8 أهداف خلال أول 8 جولات من الدوري التركي ليضع نفسه في صدارة قائمة الهدافين بالتساوي مع النيجيري جيفت أوربان.

وكانت أبرز لحظات تألق قائد منتخب مصر تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك جالاتا سراي، خلال المباراة التي انتهت بفوز طرابزون سبور برباعية نظيفة في واحدة من أبرز مواجهات الموسم.

كما واصل صلاح تألقه بعدما سجل هدفا في انتصار طرابزون سبور على بشكتاش بنتيجة 2-0، ليؤكد قدرته على صناعة الفارق في المواجهات الكبرى.

ولم يقتصر تأثير صلاح على الجانب التهديفي بعدما أصبح أحد أبرز نجوم الفريق وأكثرهم جذبا للجماهير في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها النجم المصري منذ سنوات تألقه في الدوري الإنجليزي.

مصطفى محمد يبحث عن استعادة بريقه

على الجانب الآخر، يسعى مصطفى محمد إلى تقديم مستويات قوية مع كونيا سبور، والمساهمة في تحسين نتائج فريقه خلال الموسم الحالي.

ويعتمد المهاجم المصري على قوته البدنية وإجادته التعامل مع الكرات العرضية والتحركات داخل منطقة الجزاء، وهي أبرز الأسلحة التي يسعى لاستغلالها أمام دفاع طرابزون سبور.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة لمصطفى محمد، الذي يأمل في ترك بصمته أمام مواطنه محمد صلاح وإثبات قدرته على قيادة فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد المنافسين على المراكز المتقدمة.

مواجهة مصرية بطموحات مختلفة

تكتسب المباراة أهمية مضاعفة للجماهير المصرية، التي اعتادت مشاهدة محمد صلاح ومصطفى محمد بقميص منتخب مصر، قبل أن تجمعهما المنافسة وجها لوجه في الملاعب التركية.

وبينما يطمح صلاح إلى مواصلة تألقه التهديفي وقيادة طرابزون سبور نحو المنافسة على لقب الدوري، يبحث مصطفى محمد عن استعادة بريقه الهجومي ومساعدة كونيا سبور على التقدم في جدول الترتيب.

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