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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مبعوثة آسيان تبحث في ميانمار الحرب الأهلية وتأمين المساعدات الإنسانية

العاصمة نايبيداو
العاصمة نايبيداو
أ ش أ

عقدت المبعوثة الخاصة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ماريا تيريزا لازارو، اجتماعا مع وزير خارجية ميانمار خلال زيارة رسمية أجرتها للبلاد، حيث ناقش الجانبان تطورات الحرب الأهلية وآليات إيصال المساعدات الإنسانية.

والتقت وزيرة الخارجية الفلبينية، لازارو -بصفتها مبعوثة "آسيان" إلى ميانمار- نظيرها الميانماري تين ماونج سوي، في العاصمة نايبيداو.. حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" الإخبارية.

وتسعى حكومة ميانمار المدعومة من الجيش إلى تطبيع علاقاتها مع رابطة "آسيان"، بعد استبعاد قيادتها من حضور القمم منذ عام 2021 إثر الفشل في خفض حدة الصراع الذي أعقب الانقلاب العسكري.

وبحثت لازارو، سبل استعادة ميانمار لدورها وحقوقها الأساسية داخل المنظمة الإقليمية. بالمقابل، خلت البيانات الصادرة عن مكتب لازارو حول الزيارة من أي إشارة لمناقشة إعادة دور ميانمار.

من جانبه، أكد تين ماونج سوي أن بلاده تعمل على تنفيذ خطة السلام الخماسية الصادرة عن "آسيان"، بما يتوافق مع مصالحها الوطنية وسيادتها، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

وتشهد ميانمار اضطرابات واسعة النطاق منذ الانقلاب العسكري، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية أسفرت عن مقتل نحو 100 ألف شخص، وتشريد أكثر من 3 ملايين ونصف آخرين.


 

المبعوثة الخاصة لرابطة دول جنوب شرق آسيا ماريا تيريزا لازارو وزير خارجية ميانمار

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