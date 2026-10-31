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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر دولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد أكبر سعر دولار أمام الجنيه استقرارًا مع بدء التعاملات الصباحية له اليوم السبت 31-10-2026 على مستوي السوق الرسمية.
 

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك المصرية مساء الخميس الماضي بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث لأعلي سعر دولار

سجل آخر تحديث لـ  أعلي سعر دولار 56.09 جنيها للشراء و 56.19 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
 

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تداولات الدولار ثباتا من دون تغيير بالتزامن مع حسم البنك المركزي سعر الفائدة أمس.

سعر الدولار

الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 55.99 جنيها للشراء و 56.09 جنيها للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار 55.94 جنيها للشراء و 56.04 جنيها للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وصل ثاني اقل سعر دولار 55.95 جنيها للشراء و 56.05 جنيها للبيع في بنكي الإسكندرية وأبوظبي الأول والبركة.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 55.97 جنيها للشراء و 56.07 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، الكويت الوطني، التعمير والإسكان، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

الدولار في معظم البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 55.99 جنيها للشراء و 56.09 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، المصرف المتحد، سايب، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، بيت التمويل الكويتي،نكست، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي".

سعر الدولار اليوم

أعلي سعر 

سجل أعلي سعر دولار 56.09 جنيها للشراء و 56.19 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 56.07 جنيها للشراء و 56.17 جنيها للبيع في بنكي العقاري المصري العربي و قناة السويس.

رفع الفائدة

أرجع البنك المركزي المصري قرارهبرفع الفائدة 100 نقطة أساسية عبر اجتماع للجنة السياسيات النقدية؛ إلي ومساهمة التوترات الجيوسياسية في تذبذب معدلات النمو للاقتصاديات العالمية والتي لا تزال تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم، أنه بالرغم من تحقيق النشاط الاقتصادي العالمي نوعًا من الصلابة معززًا بنمو التجارة والاستثمارات خصوصا بالقطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا إلا أن  التوترات الجيوسياسية لا تزال تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي. 

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

ارتفاع الأسعار عالمياً

أضاف البنك المركزي المصري أن  أسواق السلع الأساسية شهدت ارتفاعا واسع النطاق في الأسعارخاصة أسعار الطاقة والسلع الزراعية بسبب تصاعد التوترات الإقليمية وما يترتب عليها من اضطراب في سلاسل الإمداد. 

أوضح أنه لا تزال الضغوط التضخمية مرتفعة بشكل عام، رغم تباينها بين الاقتصادات المختلفة، مما دفع البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية. 

أشار إلي أنه بوجه عام، لا تزال آفاق الاقتصاد العالمي عُرضة لمخاطر تزايد عدم اليقين في ظل احتمالات استمرار التوترات الجيوسياسية وزيادة تشديد الأوضاع المالية واضطراب التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

سعر الفائدة

كانت لجنة السياسيات النقدية قد اعلنت عن  رفع الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساسية ليصعد سعر الفائدة علي الإيداع 20% و الإقتراض لليلة واحدة 21% و العملية الرئيسية للبنك المركزي 20.5% و كذلك سعري الإئتمان والخصم.

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