وزير الخارجية السوري: تعرضنا لأكثر من ألف اعتداء إسرائيلي خلال أقل من عامين

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: تعرضت أراضينا لأكثر من ألف اعتداء إسرائيلي خلال أقل من عامين أودت بحياة العشرات فكيف يُطلب منا ضبط الحدود وحصر السلاح بينما تُنتهك سيادتنا يوميا، حسب وكالة سانا.

تصريحات وزير الخارجية السوري

وفي سياق متصل، قدّم وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، الخميس، واجب العزاء لذوي ضحايا الغارات الأردنية على قرية الطف بريف درعا الشمالي.

وكان الطيران الأردني استهدف مساء الإثنين الماضي، مواقع عدة في ريف درعا، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص بينهم أطفال ونساء، وإصابة ثلاثة آخرين.

واستدعت وزارة الخارجية والمغتربين أمس الأربعاء سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى سوريا سفيان القضاة، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف الأردني.