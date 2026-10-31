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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا تدرس الإنضمام إلى حلف مكة الدفاعي

وزير الخارجية السوري
وزير الخارجية السوري
إلهام عبد العزيز

قالت وكالة الأنباء الفرنسية أن سوريا تدرس إمكانية الانضمام إلى اتفاق مكة الدفاعي.

حلف مكة الدفاعي 

وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تدرس سوريا إمكان الانضمام إلى اتفاق مكة الدفاعي الذي شكّلته السعودية وباكستان وتركيا.

وقال الشيباني اليوم السبت في البحرين، وقال خلال منتدى حوار المنامة السنوي في العاصمة البحرينية إن هناك نقاشات جارية حالياً لتقييم دخول سوريا إلى حلف مكة.

وأضاف خلال جلسة حول مرتكزات الأمن الإقليمي ضمن أعمال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر حوار المنامة 2026:الأمن الحقيقي يتجسد في دول قادرة على حماية شعوبها، وجيران يحفظون سيادة بعضهم ومواثيق تثبت في وجه الامتحانات الصعبة.

وتابع:تعرضت أراضينا لأكثر من ألف اعتداء إسرائيلي خلال أقل من عامين أودت بحياة العشرات، فكيف يستقيم مطلب ضبط الحدود وحصر السلاح بينما السيادة السورية تنتهك وتستهدف بشكل يومي.

حلف مكة اتفاق مكة سوريا التوترات في الشرق الأوسط

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