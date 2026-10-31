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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع 3 أشخاص في انهيار أرضي بسبب إعصار "أرناب" بولاية "أوديشا" الهندية

الهند
الهند
أ ش أ

أعلن مسئولون هنود اليوم "السبت" مصرع ثلاثة أشخاص في ولاية "أدويشا" إثر وقوع انهيار أرضي ناجم عن الهطول الغزير للأمطار عقب اجتياح إعصار "أرناب" الساحل الشرقي للبلاد يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف المسئولون - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية - أن مئات القرى غمرتها مياه الأمطار الناجمة عن إعصار "أرناب"؛ مما تسبب في حدوث فيضانات على نطاق واسع في الجزء الجنوبي من ولاية "أوديشا".

وصرح موهان شاران ماجي رئيس حكومة ولاية "أوديشا" بأنه كان من المتوقع في بادئ الأمر أن يتسبب إعصار "أرناب" في حدوث أضرار كبيرة في ولاية "أندرا براديش"، وأضرار أقل نسبيا في ولاية "أوديشا" بيد أن الإعصار خلف دمارا في عدة مناطق بأوديشا.

وأضاف ماجي "كنا نتوقع حدوث أضرار في منطقة "مالكانجيري" الحدودية مع "أندرا براديش"؛ ولكن الإعصار خلف أضرارا في مناطق جانجام وجاجاباتي وكاندامال.

وأوضح أن الهطول الغزير للأمطار في المناطق الثلاثة بولاية "أدويشا" أدى إلى ارتفاع كبير في منسوب المياه في عدة أنهار؛ مما أسفر عن حدوث نحو 12 انهيارا أرضيا.. مشيرا إلى أن ثلاثة أشخاص، من بينهم طفل رضيع، لقوا حتفهم في منطقة "كاندامال"؛ بسبب إحدى هذه الانهيارات الأرضية.

وكثفت حكومة الولاية من عمليات الانقاذ والإغاثة إذ نشرت أربع مروحيات تابعة للبحرية الهندية وخفر السواحل الهندي لإسقاط المساعدات الغذائية جوا على منطقة "جانجام" المتضررة جراء الفيضانات.

كما قامت السلطات الهندية بتوزيع مواد غذائية باستخدام القوارب على السكان المحاصرين في المناطق المغمورة بمياه الفيضان، وذلك على الرغم من سوء الأحوال الجوية وشدة التيارات المائية.

في سياق متصل، أفاد سوريش بوجاري وزير إدارة الكوارث بولاية "أوديشا"، بتضرر نحو 50 ألف شخص في منطقة "جانجام" بسبب الفيضانات، وحوالي 30 ألف شخص في "جاجاباتي"، و12 ألف آخرين في "كاندامال".

وأضاف بوجاري أن أكثر من 23 ألف شخص يعيشون في مخيمات إغاثية، ويُعتقد أن عدد الأشخاص العالقين في المناطق التي غمرتها مياه الفيضان أعلى من ذلك بكثير.

مسئولون هنود ولاية أدويشا وقوع انهيار

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