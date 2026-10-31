توسيع جغرافيا الحرب.. الجيش الايراني يتوعد أمريكا ويصف ترامب بـ"خائن الدبلوماسية"

أكد المتحدث باسم الجيش الايراني أنه إذا قامت أمريكا بأي مغامرة فستعمل إيران على توسيع جغرافيا الحرب، ذاكرًا أنهم يراقبون بدقة تحركات أمريكا في المنطقة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأن العميد «محمد أكرمي نيا» المتحدث باسم الجيش الإيراني، قال في منشور على منصة إكس: بالنظر إلى السجل الأسود لرئيس الولايات المتحدة في خيانته للدبلوماسية، فإن جيش الجمهورية الإيرانية، غير واثق ولا يعبأ بإجراءات العدو، ويواصل بلا انقطاع رفع جاهزيته القتالية.

وأضاف المتحدث: "وإذا أقدم رئيس الولايات المتحدة مرة أخرى، عبر التهديد وإغراء الصهاينة، على مغامرة أخرى في المنطقة، فإن نار الحرب ستشمل بلا شك جغرافيا أوسع، ولن تكون نهاية الحرب بيده".