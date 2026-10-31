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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية: التصدي لـ433 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
أ ش أ

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن قواتها اعترضت ودمرت 433 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أنه تم إسقاط المسيرات فوق مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وكالوجا وتولا وأوريول وليبيتسك وفورونيج وسمولينسك وتامبوف وفولغوجراد وروستوف وبينزا وسامارا وساراتوف وأورينبور وأوليانوفسك وتتارستان وباشكورتوستان.

وأشارت إلى أن كييف تتبع أساليب إرهابية عبر استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في حين ترد القوات الروسية باستهداف البنية التحتية العسكرية ومجمعات الدفاع الأوكرانية.

وزارة الدفاع الروسية مقاطعات روسية إسقاط المسيرات

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