مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون في قرية "مراح رباح" جنوب بيت لحم

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على قاطفي ثمار الزيتون في قرية "مراح رباح" جنوب بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن مستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في الأراضي الواقعة قرب المدخل الشرقي للقرية، واعتدوا عليهم، قبل إجبارهم على المغادرة تحت تهديد السلاح.

وفي سياق متصل.. أصيب 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم "المغازي" وسط قطاع غزة، كما اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيا خلال قطفه ثمار الزيتون في قرية "رأس كركر" غرب رام الله، واستولت على أدوات قطف شرق المحافظة، ونصبت حواجز عسكرية عند مداخل عدد من القرى والبلدات.