صحة المنيا: تقديم 19 ألف خدمة طبية وكشف مجاني خلال 8 قوافل

نظمت مديرية الصحة بالمنيا 8 قوافل طبية علاجية مجانية خلال شهر أكتوبر الجاري في 4 مراكز هي المنيا وسمالوط وملوي وأبوقرقاص ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

وأقيمت الفعاليات بمقار الوحدات الصحية في قرى نزلة إسطال، صفط الغربية، صفط الشرقية، جبل الطير البحرية، دير العذراء بجبل الطير، بني خيار، منشأة الذهب القبلية، ودروة لتقديم خدمات الكشف الطبي والفحوصات وصرف العلاج بالمجان ، بقيادة الدكتورة مروة إسماعيل وكيل وزارة الصحة ، ومتابعة الدكتورة الشيماء طه وكيل المديرية .

​وأوضحت الدكتورة وفاء عادل مسؤول القوافل الطبية، أن فعاليات قوافل شهر أكتوبر أسفرت عن تقديم 19,046 خدمة طبية متنوعة، شملت توقيع الكشف الطبي على 7,855 حالة مترددة، مع توفير الأدوية والفحوصات الطبية اللازمة بالمجان.

​وجاء توزيع الحالات على العيادات التخصصية كالتالي1,440 حالة باطنة - 1,939 حالة جراحة - 2,127 حالة أطفال - 646 حالة نساء وتنظيم أسرة - 1,240 حالة جلدية - 463 حالة أسنان

​كما تضمنت القوافل عدداً من الخدمات الطبية والفحوصات المصاحبة، حيث وتحليل دم وبول وبراز وموجات صوتية وأشعة سينية وخلع أسنان وإجراء الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 931 مواطناً وتنظيم ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 921 مواطناً متردداً

​وأضافت أنه تم تنفيذ القوافل باستخدام عيادات إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، إلى جانب عيادات متنقله اتنظيم الأسرة من المديرية، بينما أقيمت باقي الفعاليات والأنشطة الطبية بداخل مقار الوحدات الصحية ، لتوفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين، وتعزيز إتاحة الخدمات الطبية بالمناطق الأكثر احتياجاً، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

