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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«خطوة جديدة لفتح أبواب الرزق».. محافظ المنيا يسلّم عقود محلات أرض المولد

محافظ المنيا يسلم عقود إشغال محلات أرض المولد
محافظ المنيا يسلم عقود إشغال محلات أرض المولد
ايمن رياض

في خطوة تستهدف توفير فرص عمل ومصادر دخل جديدة للمواطنين، قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتسليم عقود إشغال عدد من المحلات بمنطقة أرض المولد جنوب مدينة المنيا، دعمًا لأصحاب الأنشطة التجارية، وتيسيرًا عليهم في الحصول على أماكن مناسبة لمزاولة أنشطتهم وتحقيق الاستقرار المعيشي لأسرهم، وذلك بحضور الدكتور سعيد محمد السكرتير العام المساعد للمحافظة .

ويأتي ذلك اتساقًا مع توجهات الدولة لتعزيز التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل. من خلال إتاحة فرص حقيقية للمواطنين لممارسة الأنشطة التجارية، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة.

آفاق عمل

وأكد اللواء كدواني حرص المحافظة على تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين، ودعم المبادرات التي تفتح آفاقًا جديدة للعمل وكسب الرزق، مع تنظيم الأنشطة التجارية، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من المساحات غير المستغلة، وتحويلها إلى فرص عمل ومصادر دخل للمواطنين.

محافظ المنيا عقود محلات أرض المولد فرص عمل آفاق عمل

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