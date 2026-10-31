المنيا.. استمرار مبادرة تخفيض الأسعار حتى مارس 2027 وضبط طن دقيق بلدي مدعم

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار مبادرة تخفيض الأسعار حتى مارس 2027، في إطار جهود الدولة للاستجابة لمخرجات منتدى مصر 2026 وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المبادرة تعتمد على طرح 30 سلعة أساسية بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية بمختلف مراكز المحافظة، مع زيادة المعروض من السلع الغذائية وتوسيع نطاق إتاحتها، بما يدعم استقرار الأسواق ويخفف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية.

كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب بالسلع، ومنع أي ممارسات احتكارية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وضمان توافر السلع بجودة مناسبة وأسعار معلنة.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات الرقابية المكثفة أسفرت عن تحرير 277 مخالفة تموينية، وضبط 20 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي طن، إلى جانب التحفظ على كميات من السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وأشار وكيل الوزارة إلى تحرير 178 مخالفة بالمخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، ومخالفة تعليمات التشغيل، والتصرف في الدقيق المدعم، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف الخبز، وغيرها من المخالفات.

وفي مجال الأسواق والمحلات التجارية، تم تحرير 38 محضرًا، منها 14 محضرًا لسلع مجهولة المصدر، مع التحفظ على 3 أطنان أسمنت، و2800 قطعة بسكويت، و750 كجم مكرونة، و1450 لتر منظفات، و220 كجم جبنة موتزاريلا، و500 كجم ملح، و250 كجم سكر، إلى جانب كميات من السجائر واللحوم والدواجن والأسمدة. كما شملت المخالفات عرض سلع منتهية الصلاحية، والذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات أسفرت كذلك عن تحرير محضر لإدارة محطة وقود «طلمبة رصيف» دون ترخيص، مع مصادرة كمية من المواد البترولية، فضلًا عن تحرير 59 محضرًا للبدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، لمخالفات شملت الغلق دون عذر، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف.