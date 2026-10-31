قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكاية سلحفاة دهب الأخيرة.. البيئة تكشف أسباب الإصابات.. وتوضح حقيقة الحالات المتكررة بجنوب سيناء
إلغاء شرط الخط الأرضي للحصول على الإنترنت.. مقترح برلماني جديد أمام النواب الثلاثاء
السفيرة نبيلة مكرم: وراء كل شاحنة مساعدات لغزة أيادٍ مخلصة وقلوب مصرية لا تتخلى عن الأشقاء
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الصحة علاج مصابي حادث التصادم على الطريق الأوسطي
تحرك عاجل من هاني أبوريدة لإنهاء أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر
رئيس الوزراء يتابع تداعيات حادث الطريق الأوسطي ويوجه بتوفير الرعاية الطبية
بمكون محلي 45%.. النصر للسيارات تطلق أول سيارة كهربائية مٌجمعة بمصانع حلوان
مصطفى بكري: أقترح إعداد دستور جديد.. وأري ضرورة استمرار الرئيس السيسي
مصطفى بكري: من حق أي مواطن الترشح للرئاسة حال إعداد دستور جديد
عمرو أديب لـ مصطفى بكري: الرئيس السيسي قال لنا اختاروا
ربنا يرزقنا حسن الخاتمة.. آثار الحكيم تبكي على المسرح بعد استقبال الجمهور
خلال ساعات.. بدء صرف معاشات نوفمبر 2026 وسط استعدادات مكثفة لتيسير الخدمات على المستفيدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنيا.. استمرار مبادرة تخفيض الأسعار حتى مارس 2027 وضبط طن دقيق بلدي مدعم

توافر السلع الغذائية
توافر السلع الغذائية
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار مبادرة تخفيض الأسعار حتى مارس 2027، في إطار جهود الدولة للاستجابة لمخرجات منتدى مصر 2026 وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المبادرة تعتمد على طرح 30 سلعة أساسية بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية بمختلف مراكز المحافظة، مع زيادة المعروض من السلع الغذائية وتوسيع نطاق إتاحتها، بما يدعم استقرار الأسواق ويخفف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية.

كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب بالسلع، ومنع أي ممارسات احتكارية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وضمان توافر السلع بجودة مناسبة وأسعار معلنة.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات الرقابية المكثفة أسفرت عن تحرير 277 مخالفة تموينية، وضبط 20 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي طن، إلى جانب التحفظ على كميات من السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وأشار وكيل الوزارة إلى تحرير 178 مخالفة بالمخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، ومخالفة تعليمات التشغيل، والتصرف في الدقيق المدعم، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف الخبز، وغيرها من المخالفات.

وفي مجال الأسواق والمحلات التجارية، تم تحرير 38 محضرًا، منها 14 محضرًا لسلع مجهولة المصدر، مع التحفظ على 3 أطنان أسمنت، و2800 قطعة بسكويت، و750 كجم مكرونة، و1450 لتر منظفات، و220 كجم جبنة موتزاريلا، و500 كجم ملح، و250 كجم سكر، إلى جانب كميات من السجائر واللحوم والدواجن والأسمدة. كما شملت المخالفات عرض سلع منتهية الصلاحية، والذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات أسفرت كذلك عن تحرير محضر لإدارة محطة وقود «طلمبة رصيف» دون ترخيص، مع مصادرة كمية من المواد البترولية، فضلًا عن تحرير 59 محضرًا للبدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، لمخالفات شملت الغلق دون عذر، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف.

المنيا محافظ المنيا السلع الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عموتة

الأهلي يحسم موقفه من رحيل الحسين عموتة.. وقرار مفاجئ بشأن الجهاز الفني

شوبير

بديل عموتة في الأهلي.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن 4 أسماء رياضية شهيرة

شمس البارودي و الفنانه نجوى إبراهيم

النصيحة في العلن فضيحة.. شمس البارودي تخرج عن صمتها وتهاجم ماما نجوى

الزمالك

صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

شيكو بانزا

الزمالك يكشف حقيقة معاقبة شيكو بانزا بعد خلع الشورت أمام المقاولون العرب

الحد الأدنى للمعاشات

هل يحصل أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟.. تفاصيل قرار الحكومة برفع الحد الأدنى

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

الزمالك

الزمالك متمسك بحقه.. كواليس أزمة إغلاق استاد القاهرة قبل مواجهة الإفريقي

ترشيحاتنا

توافر السلع الغذائية

المنيا.. استمرار مبادرة تخفيض الأسعار حتى مارس 2027 وضبط طن دقيق بلدي مدعم

محافظ الفيوم

محافظ الفيوم يوجه بسرعة إنهاء إجراءات تحديث المخطط الاستراتيجي للمدينة 2035 تمهيداً لاعتماده وزارياً

حملات التعامل مع الكلاب الضالة

محافظ الدقهلية: استمرار حملات التعامل مع الكلاب الضالة وتكثيف التحرك بالمناطق الأكثر تضررًا

بالصور

بعد اعتزال 15 عاماً.. أول ظهور للفنانة آثار الحكيم

آثار الحكيم
آثار الحكيم
آثار الحكيم

رائحة الشعر تتغير سريعًا بعد الغسل .. 6 أسباب تتعلق بفروة الرأس

رائحة شعرك
رائحة شعرك
رائحة شعرك

عندما يتغير الآخرين من غير ما يقولوا حاجة؟.. 5 أسباب نفسية واجتماعية

ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده

طريقة عمل خضار سريع ولذيذ لكل الأسرة

خضار سريع
خضار سريع
خضار سريع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: حتى لا نصنع أصنامًا صغيرة بأيدينا

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

المزيد