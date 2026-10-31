فرحة وفخر.. أعلام مصر في شوارع الإمارات احتفالًا بإنجاز ميار عثمان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق أجواء فرحة المصريين المقيمين في دولة الإمارات، احتفالًا بفوز الطالبة المصرية ميار عثمان بلقب بطلة تحدي القراءة العربي، وسط أجواء احتفالية مميزة ورفع الأعلام المصرية.

وأظهر الفيديو تجمع عدد من المصريين في الإمارات للاحتفال بهذا الإنجاز، حيث حرصوا على التعبير عن سعادتهم بفوز ميار عثمان، رافعين أعلام مصر، في مشهد عكس حالة الفخر والاعتزاز بإنجازها.

وحظي المقطع بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أشاد المتابعون بفوز الطالبة المصرية، معتبرين أن هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر لمصر، ويعكس أهمية تشجيع الأجيال الجديدة على القراءة والثقافة والمعرفة.

ويُعد تحدي القراءة العربي من المبادرات الهادفة إلى تعزيز ثقافة القراءة لدى الطلاب العرب، وتشجيعهم على الاطلاع واكتساب المعرفة وتنمية مهاراتهم اللغوية والفكرية.