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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أثناء عبوره المزلقان.. مصرع شاب صدمه قطار في سمالوط بالمنيا

مصرع شخص صدمه قطار
مصرع شخص صدمه قطار
ايمن رياض

لقي شاب مصرعه يبلغ من العمر 26 عامًا، وخريج جامعي مصرعه دهسًا أسفل عجلات قطار، بالقرب من محطة سمالوط والكوبري الجديد، شمال المنيا، أثناء عبوره شريط السكة الحديد.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بمصرع الشاب عبد الرحمن. ع. م 26 عامًا خريجي كلية الشريعة باسيوط إثر اصطدام قطار به.

وبإجراء التحريات الأولية، برئاسة المقدم محمد قاسم، رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق، تبين أن القطار صدمه أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من محطة قطار سمالوط، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى  التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، فيما قررت النيابة العامة ندب مفتش الصحة لمناظرة الجثمان وبيان سبب الوفاة.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن الوفاة نتجت عن كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ، إثر اصطدام الرأس بجسم صلب، مع عدم وجود شبهة جنائية، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثمان.

المنيا سمالوط قطار جثه

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