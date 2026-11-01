تضم سائحين.. تعويم باخرة بعد شحوطها في النيل لانخفاض منسوب المياه بالمنيا

تعرضت باخرة سياحية تقل عددا من السائحين للشحوط الجزئي بمجرى نهر النيل بنطاق مركز مطاي شمال المنيا، وذلك نتيجة انخفاض منسوب مياه النيل، قبل أن تتمكن من استئناف رحلتها مرة أخرى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بتعرض باخرة سياحية للشحوط بنهر النيل في نطاق مركز مطاي.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية ورجال شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين تعرض باخرة سياحية تقل 40 سائحًا للشحوط الجزئي، من بينهم 33 سائحًا بريطانيًا و4 أمريكيين و3 أيرلنديين، بسبب انخفاض منسوب مياه نهر النيل ، تم تيسير الباخرة لاستئناف رحلتها.