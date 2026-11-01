قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرسنال يتصدر الدوري الإنجليزي بعد الفوز على ليفربول.. والسيتي يتراجع للمركز الثاني
فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر.. رابط الاستعلام والسداد أونلاين
خطر يهدد مستخدمي كروم.. 300 إضافة تتجسس على بحثك وتحولك لمواقع دون علمك
رئيس الوزراء يتابع مخرجات "منتدى مصر للتعدين".. ويؤكد أهمية مواصلة العمل على تطوير القطاع
إحالة بلاغ ضد شاكر محظور دلوقتي إلى النيابة لفحص مصادر ثروته| تفاصيل
عضلة القلب توقفت مرتين.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو
إنترنت منزلي بدون خط أرضي في مصر.. النواب يناقشون إمكانية التطبيق
وسط تحديات 2011.. أحمد أبو الغيط: مبارك اختار حماية الدولة بتسليم السلطة للمجلس العسكري
ضم إيران وتركيا للجامعة العربية .. رد مبارك والسعودية على اقتراح عمرو موسي
عبد اللطيف وقنصوة يكرّمان الطالبة ميار عثمان بطلة تحدي القراءة العربي 2026
انفجارات لورة على الحدود العراقية الكويتية وبيان عاجل للجيش الكويتي
منتخب مصر للناشئين يهزم الصين 4-0 في نصف نهائي كأس الخليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«السيسي هو المستقبل».. أبو الغيط يكشف أسرارًا عن مخاوف عمر سليمان على مصر قبل أحداث 2011

السفير أحمد أبو الغيط
السفير أحمد أبو الغيط
محمد البدوي

كشف السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، تفاصيل علاقته باللواء الراحل عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، كاشفًا عن رؤيته للتطورات التي شهدتها مصر خلال أحداث عام 2011 ومخاوفه بشأن مستقبل البلاد.

وقال أبو الغيط، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن اللواء عمر سليمان أصيب بخيبة أمل كبيرة، وانهارت معنوياته بعد فشل الجهود الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار والأمن خلال أحداث 2011.

 نشاط التنظيمات الإرهابية 

وأضاف أن سليمان كان يشعر بقلق متزايد إزاء التهديدات الأمنية التي تواجه مصر، خاصة في شبه جزيرة سيناء، موضحًا أنه كان يتحدث عن نشاط التنظيمات الإرهابية منذ سنوات، مشيرًا إلى أن تلك التنظيمات كانت نشطة للغاية عام 2008.

وأوضح أبو الغيط أن عمر سليمان أخبره، عقب توليه منصب نائب رئيس الجمهورية، بأن طبيعة حديثه مع الرئيس الراحل حسني مبارك تغيرت، حتى لا يُفهم أن ما يطرحه من آراء أو مواقف يأتي تحقيقًا لمصلحة شخصية.

وأشار إلى أن المسؤولية انتقلت إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 11 فبراير، باعتباره المؤسسة القادرة على حماية الوطن، وفقًا لرؤية عمر سليمان، الذي كان يرى أن القوات المسلحة مؤهلة لتولي مسؤولية إدارة المرحلة.

مستقبل مصر والقادر على حمايتها

وكشف أبو الغيط أن عمر سليمان كان يخشى من سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على البلاد، ونقل عنه قوله إن اللواء عبد الفتاح السيسي، الذي كان يشغل موقعًا قياديًا بالقوات المسلحة آنذاك، يمثل مستقبل مصر والقادر على حمايتها.

واختتم أبو الغيط حديثه بالإشارة إلى أن عمر سليمان كان يشعر بالحزن الشديد إزاء ما شهدته البلاد، معتبرًا أن الاختراق الخارجي للدولة، إلى جانب ما وصفه باختراق جماعة الإخوان للمجتمع، كانا من أبرز مصادر قلقه خلال تلك المرحلة.

السفير أحمد أبو الغيط أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية المخابرات القوات المسلحة شبه جزيرة سيناء التنظيمات الإرهابية أبو الغيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعديل موعد إجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس؟.. التعليم تحسم الجدل

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

سعر الذهب

1600 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

محمد شحاتة

خاص| محمد شحاتة يعرض خدماته على الأهلي.. ووكيله يتحرك لجس نبض عبد الحفيظ

تعبيرية

بعد أزمة «نسمة»| من يتحمّل توفير مسكن المطلقة بعد 20 سنة زواج؟.. مشروع قانون يُحدّد الآليات

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

ترشيحاتنا

الصلاة

ماذا تفعل إذا شككت في عدد ركعات الصلاة؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم

تربية الأبناء

أمين الفتوى يوضح بشارة نبوية لكل أم ترعى أبناءها بعد وفاة زوجها

أمين البحوث الإسلامية يكرم طالبة بجامعة بني سويف

لإجابتها عن سؤال في الحديث.. أمين البحوث الإسلامية يكرم طالبة بجامعة بني سويف

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد