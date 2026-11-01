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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو الغيط يفتح النار على الربيع العربي: «أدى لضياع السودان وليبيا واليمن وسوريا».. ويكشف أسباب اختراق نظام مبارك

السفير أحمد أبو الغيط
السفير أحمد أبو الغيط
محمد البدوي

وصف السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أحداث الربيع العربي بأنها ألحقت أضرارًا كبيرة بالأمة العربية، معتبرًا أنها أسهمت في فقدان عدد من الدول استقرارها، وفي مقدمتها السودان وليبيا واليمن وسوريا.

وقال أبو الغيط، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن إيران ادعت قبل نحو 4 سنوات سيطرتها على 4 عواصم عربية، مشيرًا إلى ما وصفه بالهجمات التي استهدفت السعودية والإمارات من جانب جماعات مسلحة في العراق واليمن.

 أحداث 25 يناير

وتطرق أبو الغيط إلى أحداث 25 يناير، قائلًا إن هناك تمويلًا أجنبيًا كان يستهدف تجهيز الأرضية لاندلاع الربيع العربي، موضحًا أن النظام آنذاك كان يسيطر على مؤسسات الدولة، لكنه تعرض للاختراق نتيجة مجموعة من الأخطاء الداخلية.

وأضاف أن من بين هذه الأخطاء تقدم القيادات في السن، وعدم حسم بعض المواقف، فضلًا عن غياب التنسيق الكافي بين الأجهزة والمؤسسات المختلفة.

 إضعاف قدرة النظام على التعامل

وأشار إلى أن هذه العوامل أسهمت في إضعاف قدرة النظام على التعامل مع التطورات التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة.

السفير أحمد أبو الغيط أحداث 25 يناير أحمد أبو الغيط

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