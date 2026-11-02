محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير ورصف شارع المساكن ببولاق الدكرور بطول 2.5 كم

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مديرية الطرق والنقل بالمحافظة في تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير في إطار خطة المحافظة لتحسين كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير المحاور الرئيسية والفرعية بما يسهم في تيسير الحركة المرورية.

واطّلع المحافظ على بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف شارع المساكن بنطاق حي بولاق الدكرور بدءًا من طريق كفر طهرمس حتى شارع فيصل، بطول ٢.٥ كم، وذلك ضمن جهود تحسين شبكة الطرق ورفع كفاءة الشوارع الحيوية بالحي.

ووجّه الدكتور أحمد الأنصاري مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع حي بولاق الدكرور بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها، والالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة مع إعادة تخطيط وترسيم الطريق وزيادة المساحات المخصصة للحارات المرورية، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتحقيق السيولة وتيسير تنقل المواطنين.

ومن جانبه أكد المهندس هشام حمدي مجاهد مدير مديرية الطرق والنقل بالجيزة استمرار متابعة أعمال التطوير لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وتحقيق المستهدف منه في رفع كفاءة الطريق وتحسين مستوى الخدمة.