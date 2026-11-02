سوهاج.. استمرار ترخيص سيارات الأجرة للعمل بين الوحدات المحلية والمدن الجديدة

أعلن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، استمرار فتح باب الترخيص للسيارات الأجرة، وفقًا للقرارات المنظمة لخطوط السير بين الوحدات المحلية والمدن الجديدة، وبين الوحدات المحلية ومدينة سوهاج الأم، بإجمالي 1400 سيارة، بواقع 700 سيارة لكل قرار.

وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير وسائل نقل مناسبة للمواطنين، وتخفيف التكدس بالمواقف، وتيسير حركة الانتقال بين المراكز والمدن.

محافظة سوهاج

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة التزام السيارات بخطوط السير المحددة، وعدم تغييرها أو بيع السيارات خارج نطاق الوحدة المحلية التابع لها مالك السيارة، حفاظًا على التوزيع الجغرافي للأعداد المخصصة.

وتحقيق التوازن في خدمات النقل بين المراكز والمدن، ومنع التكدس بالمواقف، وتحقيق السيولة المرورية وتيسير انتقال المواطنين.

وقد تضمن القرار رقم 105 لسنة 2023 الترخيص لعدد 700 سيارة أجرة للعمل بين الوحدات المحلية وكل من مدينة سوهاج الجديدة، ومدينة أخميم الجديدة، وحي الكوثر، دون المرور بمدينة سوهاج الأم، بواقع 50 سيارة لكل وحدة محلية، حيث بلغ إجمالي ما تم ترخيصه حتى الآن وفقًا لهذا القرار 272 سيارة، مع استمرار فتح باب الترخيص للأعداد المتبقية.

بينما شمل القرار رقم 627 لسنة 2025 الترخيص لعدد 700 سيارة أجرة أخرى للعمل بين الوحدات المحلية ومدينة سوهاج الأم، بواقع 100 سيارة لكل من طما وجهينة ودار السلام، و85 سيارة لطهطا، و70 سيارة للبلينا، و60 سيارة لجرجا.

و50 سيارة لكل من المراغة وسوهاج وساقلتة، و35 سيارة للمنشاة، وبلغ ما تم ترخيص 179 سيارة حتى الآن وفقًا لهذا القرار، مع استمرار إجراءات الترخيص للأعداد المتبقية.

يأتي ذلك وفقًا لاحتياجات كل مركز وكثافة السيارات بالمواقف، وبما تحدده اللجنة الفرعية الثلاثية، وطبقًا للشروط والضوابط المعتمدة من اللجنة العليا للمواقف.