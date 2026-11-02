رفع 640 مخالفة خلال حملة مرافق مكبرة بالبلينا في سوهاج

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بتكثيف الحملات الميدانية لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق والأرصفة، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا حملاتها المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات من الشوارع والطرق، بالاشتراك مع شرطة مرافق سوهاج، ومركز شرطة البلينا.

ماذا حدث؟

وأوضح عامر آدم رئيس مركز ومدينة البلينا أن الحملة استهدفت عددًا من الشوارع والمناطق بنطاق المركز، للتعامل الفوري مع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات.

أسفرت عن ضبط ورفع 640 من المضبوطات والإشغالات المتنوعة، شملت 365 مضبوطة متنوعة، و15 حالة إشغال طريق جزئي، وإزالة 37 تندة حديدية، و25 تندة قماش، و27 لافتة إعلانية، و96 فرشة لبيع الفاكهة والخضروات.

و3 أكشاك مخالفة، و15 بروزًا خشبيًا، و45 قاطعًا حديديًا، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و7 محاضر لممارسة مهنة بائع متجول دون ترخيص.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار الحملات الميدانية لإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والأرصفة، وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري للشوارع، وتيسير حركة المواطنين والمركبات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.