تعيين إيمان كريم عضوا بمجلس أمناء جامعة سوهاج الأهلية

شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الأحد، في الجلسة الإجرائية لمجلس أمناء جامعة سوهاج الأهلية، التي جاءت برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يأتي ذلك في إطار متابعة جهود تطوير الجامعات الأهلية وتعزيز دورها في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في صعيد مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب حسنين، أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بعمل أمين مجلس الجامعات الأهلية وأعضاء المجلس.

وفي هذا السياق أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية تعيين ممثلًا عن الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس أمناء الجامعات الأهلية، لتعزيز اندماجهم في المجتمع الجامعي، والتأكد من وجود فرص تعليمية متكافئة، تضمن لهم المساواة، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتعليمية، فضلًا عن تمكينهم من المشاركة في الأنشطة الطلابية، واتحاد الجامعات، لافته أن ذلك يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية، التي أكدت على الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة في الجمهورية الجديدة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة "2026-2030"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.



وجهت الدكتورة إيمان كريم خلال كلمتها في الجلسة الإجرائية الشكر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوة لاختيارها ضمن أعضاء مجلس أمناء جامعة سوهاج الأهلية، مؤكدة أن هذا القرار، يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم وتمكين وحماية وحقوق الطلاب من ذوي الإعاقة، والعمل على تعزيزها، لافته أن ذلك يتكامل مع أدوار واختصاصات الجهات المختلفة، ويسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الجامعات المصرية، من خلال دعم المواهب الشابة، والعمل على تنمية مهاراتهم، لاكسابهم خبرات متعددة تتوافق مع سوق العمل ومتطلباته، ويمكنهم من المنافسة مع أقرانهم في الوظائف المختلفة.



