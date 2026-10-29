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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

افتتاح أعمال تطوير مجمع رعاية وتأهيل الأبناء من ذوي الإعاقة بمصر القديمة

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 افتتحت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع أعمال تطوير مجمع رعاية وتأهيل الأبناء من ذوي الإعاقة بمصر القديمة، وذلك بحضور اللواء مهندس عبد الحكيم حمودة، المدير التنفيذي للمؤسسة، والأستاذة عهود وافي، المديرة التنفيذية لصندوق رعاية المسنين، و عبد اللاه مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية بوزارة التضامن الاجتماعي.

ويشمل المجمع "دار رعاية وتأهيل الأحداث للفتيات من ذوات الإعاقة"، والتي تقدم حزمة متكاملة من خدمات الرعاية الطبية، والنفسية، والاجتماعية، والترفيهية، فضلاً عن برامج تعديل السلوك والدعم النفسي.

كما يتضمن المجمع حضانة دامجة تستقبل الأطفال من ذوي الإعاقة للفئة العمرية (من 3 إلى 8 سنوات)، والأطفال الأسوياء (من سن عامين إلى 6 أعوام)، بالإضافة إلى مكتب تأهيل يقدم عدداً من الخدمات المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويضم المجمع أيضاً مركزاً للأشخاص ذوي الإعاقة يخدم مختلف فئات الإعاقة للفئة العمرية (من 6 أشهر حتى 14 عاماً)، حيث يُقدم جلسات تنمية المهارات، والتخاطب، وصعوبات التعلم، والمهارات الأكاديمية، إلى جانب الاختبارات، وجلسات الإرشاد الأسري، وورش العمل لأولياء الأمور، وجلسات التكامل الحسي، والسيكوموتر، والعلاج الوظيفي.

الجدير بالذكر أن المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تعمل في العديد من ميادين التنمية؛ مثل: إعداد الأسر المنتجة، وتحويل الفئات المستحقة للمساعدات إلى طاقات منتجة عن طريق التأهيل والتدريب المهني، ورعاية الشباب، والحفاظ على الصناعات والحرف المعبرة عن التراث المصري الأصيل، فضلاً عن رعاية الفئات الخاصة والمعاقين ذهنياً، ونشر ثقافة العمل الحر والقيم الإنتاجية، والاهتمام بدور المرأة.

المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع مجمع رعاية وتأهيل الأبناء ذوي الإعاقة

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