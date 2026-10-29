فتحي سند: شوبير ينقذ رقبة عموتة.. والأهلي ما زال يبحث عن نفسه رغم الفوز على مودرن سبورت

علق الناقد الرياضي فتحي سند على فوز النادي الأهلي الصعب أمام مودرن سبورت بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مشيدًا بتألق مصطفى شوبير، ومشيرًا إلى أن الفريق الأحمر لا يزال يبحث عن مستواه الفني رغم حصد النقاط الثلاث.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «شوبير العريس ينقذ رقبة عموتة.. الأهلي فاز، ولكن ما زال يبحث عن نفسه.. مودرن حاول، ورأس الساعي حسمت ثلاث نقاط مهمة في توقيت عصيب».

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على مودرن سبورت، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل عمر الساعي هدف الأهلي الوحيد بضربة رأس في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، ليمنح فريقه التقدم مبكرًا، قبل أن يواجه الأحمر اختبارًا صعبًا في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وفي الدقيقة 85، تصدى مصطفى شوبير لركلة جزاء نفذها علي فوزي لاعب مودرن سبورت، ليحافظ على تقدم الأهلي ويؤمن فوزه بالنقاط الثلاث، في لقطة حاسمة جنبت الفريق الأحمر فقدان نقاط مهمة في سباق الدوري.

وعكست تصريحات فتحي سند أهمية تصدي شوبير لركلة الجزاء، في الوقت الذي أشار فيه إلى استمرار حاجة الأهلي لاستعادة مستواه الفني، رغم تحقيق الفوز تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة.

موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري

ورفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

ويمنح الفوز الفريق الأحمر دفعة مهمة في المنافسة على صدارة جدول الترتيب، لكنه يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ يتعلق بتطوير الأداء وتحقيق مزيد من الاستقرار الفني خلال المباريات المقبلة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما نجح الأخير في التأهل إلى الدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وفقًا للموعد المحدد للمواجهة.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق بداية قوية في مشواره ببطولة كأس مصر، مع العمل على تحسين الأداء الفني وتلبية تطلعات جماهيره خلال المرحلة المقبلة.