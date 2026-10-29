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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات هيونداي ازيرا 2026 في السعودية

هيونداي أزيرا 2026
هيونداي أزيرا 2026
صبري طلبه

تقدم هيونداي الكورية الجنوبية العديد من سياراتها في السوق السعودي، ومنها السيارة أزيرا 2026 التي تنتمي إلى فئة السيدان الكبيرة، وتُطرح عبر باقة من الفئات المختلفة، إلى جانب حزمة من التجهيزات تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، بالإضافة إلى عناصر الحماية والأمان.

أبعاد وتصميم هيونداي أزيرا 2026 

تأتي السيارة هيونداي أزيرا بأبعاد خارجية ضمن فئة السيارات السيدان الكبيرة، إذ يبلغ طولها الاجمالي نحو 5,035 مم، بينما يصل العرض الكلي للسيارة إلى 1,880 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,460 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,895 مم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1,700 كجم.

هيونداي أزيرا 2026

وتضم التجهيزات الخارجية للسيارة هيونداي أزيرا 2026 مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، إلى جانب مصابيح إضاءة نهارية، مع مصابيح خلفيةLED ، وتأتي السيارة بجنوط مصنوعة من الألمنيوم بقياس 19 بوصة في الأمام والخلف، فيما تتضمن المرايا الجانبية مؤشرات للانعطاف، مع إمكانية ضبطها وطيها كهربائيًا، كما تتوفر فتحة سقف بانورامية حسب الفئة.

هيونداي أزيرا 2026

محرك هيونداي أزيرا 2026

تعتمد السيارة هيونداي أزيرا 2026 على محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين، ويتكون من 6 أسطوانات بتصميم V6 وسعة 3.5 لتر، ويولد المحرك قوة تصل إلى 296 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 359 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي AT مكون من 8 سرعات، وينقل القوة إلى العجلات عبر نظام الدفع الأمامي FWD.

هيونداي أزيرا 2026

أسعار هيونداي أزيرا 2026 في السعودية

تبدأ أسعار السيارة هيونداي أزيرا 2026 في السعودية من 158,424 ريالًا لفئة GL، وترتفع إلى 174,524 ريالًا لفئة GLS، بينما يبلغ سعر فئة LTD نحو 187,174 ريالًا، وتأتي فئة Calligraphy في قمة التشكيلة بسعر يصل إلى 210,174 ريالًا.

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