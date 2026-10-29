مصرع طفل غرقًا في مياه النيل بقرية القرامطة في سوهاج

خيم الحزن على أهالي قرية القرامطة التابعة لمجلس قروي سفلاق بمركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج، عقب مصرع طفل يبلغ من العمر 12 عامًا غرقًا في مياه نهر النيل، بعدما انتهى الأمر بانتشال جثمانه بمعرفة الأهالي، وسط حالة من الأسى بين أبناء القرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى غرق الطفل مصطفى ع، البالغ من العمر 12 عامًا، في مياه نهر النيل بنطاق قرية القرامطة، حيث سارع الأهالي إلى التعامل مع الواقعة، وتمكنوا من استخراج جثمانه من المياه.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية عقب وقوع الحادث، الذي أودى بحياة الطفل، في الوقت الذي تم فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الواقعة، ونقلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

وتم إيداع جثمان الطفل بالمشرحة، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة والوقوف على ملابسات الواقعة، وفقًا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحوادث.

وتواصل الجهات المعنية متابعة الواقعة واستكمال الإجراءات اللازمة، تمهيدًا لإنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالحادث.