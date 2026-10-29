حبس المتهم بإطلاق النار على ابن عمه في سوهاج 4 أيام.. ماذا حدث؟

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بإطلاق عيار ناري على ابن عمه؛ ما أسفر عن إصابته في الفخذ الأيسر، بمركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

خلافات الجيرة تشعل مشاجرة دامية بسوهاج

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة ساقلتة، يفيد بإصابة شاب في العقد الثالث من العمر بطلق ناري، إثر مشاجرة مع ابن عمه بدائرة المركز.

وكشفت التحريات الأولية أن خلافات الجيرة والمشاحنات المرتبطة بلهو الأطفال كانت وراء نشوب المشاجرة بين الطرفين، حيث بدأت بمشادة كلامية، سرعان ما تطورت إلى تبادل السب والضرب، قبل أن يقدم أحدهما على استخدام سلاح ناري وإطلاق عيار صوب الآخر، ليسقط مصابًا بطلق ناري في الفخذ اليسرى.

وعقب تلقي البلاغ، تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة وضبط أطرافها، وتمكنت من ضبط الطرفين، كما عثرت بحوزة الطرف الثاني على السلاح الناري المستخدم في إطلاق العيار، إلى جانب الفارغ الناتج عن إطلاقه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات المشاجرة وتحديد المسئوليات القانونية.

وقررت جهات التحقيق حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية في الواقعة.