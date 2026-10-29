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مبابي يخسر 7 ملايين يورو بسبب أزمة الصين.. والاعتذار لم يغير موقف الرعاة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي يخسر 7 ملايين يورو بسبب أزمة الصين.. والاعتذار لم يغير موقف الرعاة

كيليان مبابي
كيليان مبابي
نورهان عادل

يواجه النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني، خسائر مالية كبيرة على مستوى عائداته التجارية، بعدما قررت شركتان صينيتان إنهاء عقود الرعاية والشراكة التجارية المرتبطة به، على خلفية الجدل الذي أثارته تصريحاته بشأن الزعيم الصيني ماو تسي تونغ.

وبحسب ما أوردته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، قررت شركتا تعملان في قطاعي المشروبات الرياضية ومنتجات الألبان وقف تعاونهما مع مهاجم ريال مدريد، في خطوة قد تحرمه من عائدات تقدر بنحو 7 ملايين يورو سنويًا.

وأوضحت الصحيفة أن عقود الشراكة كان من المقرر أن تستمر حتى شهري فبراير ومارس 2027، مع وجود توقعات بتجديدها قبل اندلاع الأزمة، إلا أن التطورات الأخيرة أدت إلى إنهاء التعاون، رغم الاعتذار الذي قدمه مبابي، والذي لم ينجح في تغيير موقف الشركتين.

وجاءت الأزمة بعدما أثارت تصريحات اللاعب غضبًا واسعًا في الصين، لتنعكس تداعياتها على علاقاته التجارية مع عدد من الجهات الراعية، في تطور يسلط الضوء على تأثير المواقف والتصريحات الشخصية للنجوم على عقودهم الإعلانية.

وتعد السوق الصينية من الأسواق المهمة في مجال التسويق الرياضي والرعاية التجارية، نظرًا لحجمها الكبير وقدرتها على تحقيق عائدات ضخمة للعلامات التجارية والرياضيين العالميين.

وتضع هذه التطورات مبابي أمام خسارة محتملة لجزء من عائداته خارج الملعب، في وقت تمثل فيه عقود الرعاية والإعلانات مصدرًا مهمًا من مصادر دخل نجوم كرة القدم، إلى جانب رواتبهم ومكافآتهم مع الأندية التي يلعبون لها.

كيليان مبابي ريال مدريد ليكيب

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