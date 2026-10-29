الكاميرا وثقت فلعتهما.. كواليس التحرش بفتاة داخل مترو الأنفاق وضبط المتهمين

تواصل النيابة العامة التحقيق في واقعة اتهام شقيقين بالتحرش بسيدة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق المخصصة للسيدات بالقاهرة، وذلك عقب ضبطهما من قبل الأجهزة الأمنية.



تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الخدمات الأمنية المعنية بإحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، أفادت فيه بتضررها من شخصين لقيامهما بالتحرش بها أثناء استقلالها إحدى عربات المترو المخصصة للسيدات، من خلال ارتكاب أفعال خادشة للحياء العام.

وبإجراء التحريات والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وتبين أنهما عاطلان وشقيقان، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، ولهما معلومات جنائية.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بارتكاب الواقعة وفقًا لما ورد في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية.