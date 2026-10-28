محافظ سوهاج يوجه بالتعامل الفوري مع طفح الصرف الصحي بقرية "الأغانة" بطما.. ويشدد على محاسبة المخالفين

في إطار الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين ورصد وتلبية احتياجات الشارع، وجه اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بمعاينة وفحص منطقة طفح مياه الصرف الصحي بقرية "الأغانة" التابعة لمركز طما شمال المحافظة.

ماذا حدث

وذلك عقب رصد وحدة الرصد الإعلامي لاستغاثات الأهالي وتضررهم من انتشار المياه والروائح الكريهة والناموس، مما يهدد بالسلامة البيئية والصحية للمواطنين وخاصة الأطفال.

وبناءً على توجيهات المحافظ، تابع السيد كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج، الأعمال الميدانية العاجلة للموقع للوقوف على أسباب الأزمة؛ حيث تبين من المعاينة الفنية أن مشروع الصرف الصحي بالمنطقة لم يتم تسليمه رسميًا بعد للجهة المشغلة.

وأن الأزمة تفاقمت نتيجة قيام عدد من المواطنين بعمل وصلات صرف عشوائية وغير قانونية من منازلهم وربطها بالخطوط الأرضية للمشروع قبل اكتمال الأعمال الإنشائية وتجهيز المحطات للتشغيل الفعلي.

وعلى الفور، تحركت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما برئاسة شريف السيد حسين وقامت بالدفع بطاقم من المعدات وسيارات الكسح لشفط وتجفيف برك المياه المتراكمة واحتواء الأثر البيئي، بالتنسيق والتعاون الكامل مع الشركة المنفذة للمشروع لضمان سلامة الخطوط.

كما بدأت الأجهزة التنفيذية في حصر وتحديد المواطنين المخالفين المتسببين في هذه الوصلات غير القانونية، للبدء في تحرير محاضر رسمية ضدهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الردعية حيالهم لمنع تكرار مثل هذه التعديات التي تؤثر سلبًا على البنية التحتية وتعطل مشروعات النفع العام.