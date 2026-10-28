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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وفاة القاضي المشرف على محاكمة مادورو وهجمات 11 سبتمبر عن 92 عاما

ألفين ك. هيلرشتاين
ألفين ك. هيلرشتاين
إلهام عبد العزيز

توفي ألفين ك. هيلرشتاين، القاضي الفيدرالي المخضرم في مانهاتن، صباح الأربعاء عن عمر ناهز 92 عامًا، بعدما أشرف على الدعاوى المدنية الواسعة الناشئة عن هجمات 11 سبتمبر، والملاحقة القضائية للزعيم الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو.

وفاة قاضي جلسات قضية مادورو وهجمات سبتمبر 


وحسب صحيفة نيويورك تايمز أكد إيد فريدلاند، المدير التنفيذي لمحكمة المنطقة الجنوبية من نيويورك، التي عمل بها القاضي هيلرشتاين لما يقرب من ثلاثة عقود، نبأ وفاته. ومن المقرر إعادة توزيع قضية مادورو، إلى جانب القضايا الأخرى التي كان ينظرها هيلرشتاين، عشوائيًا على قضاة مختلفين في مانهاتن.

وعين الرئيس بيل كلينتون القاضي هيلرشتاين في منصبه عام 1998، وكان القاضي، وهو يهودي أرثوذكسي شديد التدين، معروفًا بعقد جلسات النطق بالأحكام أيام الجمعة، حتى يتسنى له التأمل في قراراته خلال عطلة السبت الدينية.

واستذكر القاضي فريدريك بلوك، من المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشرقية من نيويورك، هيلرشتاين بوصفه قاضيًا يتسم بالضمير الحي والاهتمام بالآخرين، وملتزمًا بشدة بالاستشهاد بالكتاب المقدس والفلسفة اليهودية. كما وصفه بأنه كان صديقًا له.

ووصفه كتّاب سابقون عملوا مساعدين له، ومحامو دفاع، ومدعون عامون سابقون، بأنه كان ودودًا ومتعاطفًا، ويميل إلى إصدار أحكام تعكس فهمًا عمليًا للقانون يستند إلى المنطق السليم. وفي بعض الأحيان خلال المحاكمات، كان يتولى بنفسه استجواب الشهود بدلًا من المدعين العامين، بهدف تسريع الإجراءات.

وخلال جلسة استماع عُقدت في وقت سابق من هذا الشهر، أشرف هيلرشتاين على مثول سيليا فلوريس، زوجة مادورو، التي وُجهت إليها أيضًا اتهامات بالاتجار بالمخدرات وتعذيب شعبها، إلى جانب اتهامات أخرى. ورفض القاضي الإفراج عنها من السجن لحين محاكمتها.

وقال هيلرشتاين: السجن ليس مكانًا جيدًا للإقامة فيه، لكن هذه اتهامات خطيرة.

وربما كانت أشهر القضايا التي نظرها هيلرشتاين هي الدعاوى المدنية الموسعة التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر.

 وكانت القضية ذات طابع شخصي عميق بالنسبة إليه، إذ سبق له، عندما كان محاميًا في القطاع الخاص، تمثيل شركة كانتور فيتزجيرالد، التي فقدت 658 من موظفيها خلال الهجوم على مركز التجارة العالمي.

مادورو رئيس فنزويلا السابق قاضي يهودي نيويورك

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