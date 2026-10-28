تشكيل تشيلسي الرسمي أمام ليفربول في كأس كاراباو

أعلن الجهاز الفني لفريق تشيلسي التشكيل الرسمي لمواجهة ليفربول، المقرر إقامتها في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة «كأس كاراباو».

ويدخل البلوز المواجهة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، وانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، في ظل صعوبة اللقاء أمام ليفربول، الذي يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل مواصلة مشواره في البطولة والمنافسة على اللقب.

وجاء تشكيل تشيلسي أمام ليفربول كالتالي: