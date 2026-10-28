محمد حمد يشكر جماهير الزمالك ويُهدي الفوز على المقاولون العرب لوالدته

وجه محمد حمد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لجماهير القلعة البيضاء على دعمها ومساندتها المستمرة للفريق واللاعبين في مختلف المباريات، وآخرها مواجهة المقاولون العرب، التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد حمد، في تصريحات عقب المباراة، إن المواجهة كانت صعبة، مشيرًا إلى أن لاعبي الزمالك دخلوا اللقاء في حالة من التركيز الشديد منذ البداية، ونجحوا في تحقيق الهدف المطلوب بحصد النقاط الثلاث.

وأضاف لاعب الزمالك أنه يقدر ثقة معتمد جمال، المدير الفني للفريق، في قدراته، موضحًا أن المدرب طالبه بعدم الخوف عقب مشاركته في الشوط الثاني، وهو ما منحه دفعة معنوية خلال اللقاء.

وأكد حمد أن الزمالك فريق كبير، ويواصل القتال حتى الدقيقة الأخيرة من أجل تحقيق الفوز، مشددًا على أهمية الانتصار الذي حققه الفريق أمام المقاولون العرب.

واختتم لاعب الزمالك تصريحاته بإهداء الفوز إلى والدته، معربًا عن تقديره لدعم جماهير القلعة البيضاء ومساندتها المستمرة للفريق في مختلف الظروف.

الزمالك يفوز على المقاولون العرب في الدوري

وحقق الزمالك الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 19 نقطة، ليحتل المركز الثاني مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري، مواصلًا المنافسة على صدارة المسابقة.