لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز

يعد الإمساك والإجهاد أثناء التبرز من العوامل التي قد تزيد أعراض البواسير سوءًا، لذلك ينصح الأطباء بالاهتمام بالنظام الغذائي واختيار الأطعمة التي تساعد على تليين البراز وتسهيل خروجه، مع تقليل الأطعمة التي تحتوي على كميات قليلة من الألياف.

ووفقًا للمعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK)، فإن تناول الأطعمة الغنية بالألياف وشرب السوائل المناسبة يساعدان على جعل البراز أكثر ليونة وأسهل في المرور، وهو ما يساهم في تخفيف الإجهاد أثناء التبرز والمساعدة في علاج البواسير والوقاية منها.

أطعمة يفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز..

1- الوجبات السريعة

تحتوي كثير من الوجبات السريعة على كميات محدودة من الألياف، خاصة عندما تعتمد على اللحوم والخبز المصنوع من الدقيق المكرر مع غياب الخضراوات. والإكثار من هذه الوجبات على حساب الأغذية الغنية بالألياف قد يزيد احتمالات الإصابة بالإمساك لدى بعض الأشخاص.

2- الشيبسي والمقرمشات

تتميز المقرمشات المصنعة والشيبسي بانخفاض محتواها من الألياف مقارنة بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة. لذلك، يُفضل عدم الاعتماد عليها كوجبات أساسية أو بدائل للأطعمة الغنية بالألياف.

3- اللحوم المصنعة

تحتوي منتجات مثل النقانق واللحوم المصنعة على كميات قليلة جدًا من الألياف أو تخلو منها تمامًا. ولهذا يُنصح بتناولها باعتدال، مع إدخال الخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات ضمن الوجبات اليومية.

4- الإفراط في الجبن والآيس كريم

تعد منتجات مثل الجبن والآيس كريم من الأطعمة التي يشير إليها NIDDK ضمن الأغذية قليلة الألياف التي يُفضل عدم الإفراط فيها إذا كان الإمساك المزمن مرتبطًا بالبواسير.

ولا يعني ذلك أن هذه الأطعمة ممنوعة تمامًا على جميع المرضى، لكن تقليلها قد يكون مفيدًا عندما تحل محل مصادر الألياف في النظام الغذائي.

ما الأطعمة التي تساعد مرضى البواسير؟

ينصح الخبراء بتناول الفواكه مثل التفاح والكمثرى بقشورها والخضراوات، والشوفان، وخبز الحبوب الكاملة، والبقوليات، كما ينبغي زيادة الألياف تدريجيًا وشرب كمية كافية من السوائل وفقًا للاحتياجات الصحية الفردية.

وتؤكد التوصيات الطبية أن الطعام وحده لا يعالج جميع حالات البواسير، وأن استمرار الألم الشديد أو النزيف يستدعي تقييمًا طبيًا لتحديد السبب والعلاج المناسب.