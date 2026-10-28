قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء كندا يحضر اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث لتعزيز الشراكات في التجارة والاستثمار والتنمية
أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. هل حان وقت الشراء أم جني الأرباح؟
تشكيل تشيلسي الرسمي أمام ليفربول في كأس كاراباو
الرئيسان السيسي وبوتين يبحثان تطورات عدد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة
مدرسة الفن والهندسة.. الزمالك يهزم المقاولون العرب بهدفي شيكو بانزا ومحمد حمد في الدوري
الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والمقاولون
سعر سبائك الذهب اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. سبيكة 10 جرامات بكام؟
قفزة في السياحة الروسية لمصر.. بوتين يكتشف أرقامًا قياسية خلال مباحثاته مع الرئيس السيسي
الرئيسان السيسي وبوتين يبحثان تطورات عدد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة
القاضية ممكن.. شيكو بانزا يُحرز هدفًا قاتلًا للزمالك أمام المقاولون العرب
أقل سعر للدولار مساء تعاملات اليوم الأربعاء في البنوك
أكسيوس: رئيس الأركان الإسرائيلي بحث مع قائد «سنتكوم» الاستعدادات لهجمات مُحتملة على إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز

لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز
لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز
رنا عصمت

يعد الإمساك والإجهاد أثناء التبرز من العوامل التي قد تزيد أعراض البواسير سوءًا، لذلك ينصح الأطباء بالاهتمام بالنظام الغذائي واختيار الأطعمة التي تساعد على تليين البراز وتسهيل خروجه، مع تقليل الأطعمة التي تحتوي على كميات قليلة من الألياف.

ووفقًا للمعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK)، فإن تناول الأطعمة الغنية بالألياف وشرب السوائل المناسبة يساعدان على جعل البراز أكثر ليونة وأسهل في المرور، وهو ما يساهم في تخفيف الإجهاد أثناء التبرز والمساعدة في علاج البواسير والوقاية منها.

أطعمة يفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز..

1- الوجبات السريعة

تحتوي كثير من الوجبات السريعة على كميات محدودة من الألياف، خاصة عندما تعتمد على اللحوم والخبز المصنوع من الدقيق المكرر مع غياب الخضراوات. والإكثار من هذه الوجبات على حساب الأغذية الغنية بالألياف قد يزيد احتمالات الإصابة بالإمساك لدى بعض الأشخاص.

2- الشيبسي والمقرمشات

تتميز المقرمشات المصنعة والشيبسي بانخفاض محتواها من الألياف مقارنة بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة. لذلك، يُفضل عدم الاعتماد عليها كوجبات أساسية أو بدائل للأطعمة الغنية بالألياف.

3- اللحوم المصنعة

تحتوي منتجات مثل النقانق واللحوم المصنعة على كميات قليلة جدًا من الألياف أو تخلو منها تمامًا. ولهذا يُنصح بتناولها باعتدال، مع إدخال الخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات ضمن الوجبات اليومية.

4- الإفراط في الجبن والآيس كريم

تعد منتجات مثل الجبن والآيس كريم من الأطعمة التي يشير إليها NIDDK ضمن الأغذية قليلة الألياف التي يُفضل عدم الإفراط فيها إذا كان الإمساك المزمن مرتبطًا بالبواسير.

ولا يعني ذلك أن هذه الأطعمة ممنوعة تمامًا على جميع المرضى، لكن تقليلها قد يكون مفيدًا عندما تحل محل مصادر الألياف في النظام الغذائي.

ما الأطعمة التي تساعد مرضى البواسير؟

 

ينصح الخبراء بتناول الفواكه مثل التفاح والكمثرى بقشورها  والخضراوات، والشوفان، وخبز الحبوب الكاملة، والبقوليات، كما ينبغي زيادة الألياف تدريجيًا وشرب كمية كافية من السوائل وفقًا للاحتياجات الصحية الفردية.

وتؤكد التوصيات الطبية أن الطعام وحده لا يعالج جميع حالات البواسير، وأن استمرار الألم الشديد أو النزيف يستدعي تقييمًا طبيًا لتحديد السبب والعلاج المناسب.

لمرضى البواسير أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز مرضي البواسير الإمساك والإجهاد أثناء التبرز أعراض البواسير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 بعد مضاعفة السعة إلى 100 جيجابايت وموعد التطبيق

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

تجاوز الـ 56 جنيها.. وهذا أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم

نادر السيد

القصة الكاملة لأزمة نادر السيد حارس الزمالك السابق وحكاية الـ 100 ألف دولار

ترامب ونتنياهو

أول تعليق من ترامب على انتخابات إسرائيل: نتنياهو نجا من هزيمة ساحقة

انتشار البوست بصفحات المعلمين

منشورات المطالبة بجعل رمضان اجازة بالمدارس تنتشر بصفحات المعلمين بفيسبوك.. والأهالي يؤيدون

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على مالك مخبز استولى على بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين

المنشور

الداخلية تعلن إنهاء خدمة فردي شرطة خالفا ثوابت الوزارة

المتهمين

القبض على شقيقين تحر.شا بسيدة في المترو

بالصور

السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات

السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات
السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات
السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات

أسعار أم جي 6 موديل 2019 المستعملة في مصر

ام جى 6 موديل 2019
ام جى 6 موديل 2019
ام جى 6 موديل 2019

سيارات تحيا مصر للشباب.. 5 شروط للحصول على المركبات المعفاة من الجمارك

مبادرة سيارات تحيا مصر
مبادرة سيارات تحيا مصر
مبادرة سيارات تحيا مصر

لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز

لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز
لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز
لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز

فيديو

سيدة واجهت النيران بشجاعة

سيدة بورسعيد تواجه النيران بشجاعة وتنقذ عقار من كارثة

عماد كمال

بعد نجاح أغنية المصريين.. عماد كمال يطرح أغنيته مش خسارة عبر منصات التواصل الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد