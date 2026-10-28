القبض على شقيقين تحر.شا بسيدة في المترو

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالتحرش بإحدى السيدات داخل عربة مترو الأنفاق بالقاهرة.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 26/ الجارى تبلغ للخدمات الأمنية المعنية بإحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة من (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس) بتضررها من شخصين لقيامهما بالتحرش بها حال إستقلالهما إحدى عربات المترو المخصصة للسيدات عن طريق قيامهما بأفعال خادشة للحياء العام.





أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة فى حينه (عاطل ، شقيقه "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.









