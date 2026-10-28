رئيس وزراء كندا يحضر اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث لتعزيز الشراكات في التجارة والاستثمار والتنمية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الأربعاء، أنه سيتوجه إلى مدينة سانت جونز في أنتيجوا وبربودا للمشاركة في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث، المقرر عقده في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر المقبل، سعيًا لتعزيز الشراكات في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة.

وذكرت رئاسة الوزراء الكندية -في بيان- أن أوتاوا تعمل على تعميق الشراكات بين الدول الأعضاء في الكومنولث، والبالغ عددها 56 دولة، لخلق فرص اقتصادية جديدة وبناء عالم أكثر مرونة وأمانًا وازدهارًا للجميع.

وسيلتقي كارني -خلال الاجتماع- بقادة الكومنولث لتعميق الروابط التجارية والاستثمارية وتسريع التعاون في مجالي التكيف مع تغير المناخ والطاقة المتجددة، كما سيناقش رئيس الوزراء الكندي التحديات الجيوسياسية الملحة والاتجاه المستقبلي للكومنولث، بما في ذلك كيفية تعاون أعضائه لتعزيز الأمن الجماعي.